Al via il lungo week end di Pasqua ma senza il tutto esaurito

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Un lungo week end pasquale all’insegna delle spese oculate. Secondo una indagine di Cna Turismo e Commercio per i ponti di aprile si metteranno in viaggio 15 milioni tra italiani e stranieri per un giro d’affari di 5,5 miliardi. Per 10 milioni di tratterà della canonica gita fuori porta di un giorno o per raggiungere la seconda casa. Più di 5 milioni di turisti di cui 1,5 milioni stranieri, soggiorneranno fuori casa in hotel e altre forme di ospitalità alternativa per almeno una notte. Per gli italiani si oscilla tra 2 e 3 notti mentre per gli stranieri si arriva a 4 pernottamenti. Una Pasqua più contenuta rispetto a quella record del 2019 quando si spostarono circa 26 milioni di turisti di cui 7,5 milioni stranieri con 6,3 miliardi di spesa totale. Non mancano i segnali positivi in primis per il ritorno degli ospiti stranieri. «L’andamento delle prenotazioni manda segnali positivi: la voglia di Italia è tanta e non ci sono state disdette, soprattutto da parte del pubblico statunitense - dice Maria Carmela Colaiacovo, presidente di Confindustria Alberghi -. Durante gli anni della pandemia abbiamo avuto un turismo domestico ed europeo, mentre per quest’anno abbiamo la percezione che il turismo nordamericano si stia riaffacciando verso il nostro Paese. Percentuali, quelle Usa, che sono fortemente mancate in quei due anni tragici e che invece potrebbero ricominciare ad tornare». Le prenotazioni sono praticamente last minute e il settore vive momenti di profonda incertezza. «La variante guerra ci fa comunque navigare a vista e i costi dell’energia continuano a pesare, incidendo sui costi delle strutture ricettive fino al 15% e ricordando che per questo è stata chiesta l’estensione dei benefici riservati alle aziende energivore. C’è poi un ulteriore problema la mancanza di personale, conseguenza di due anni di fermo che hanno causato una grande dispersione di professionalità». Vincenzo De Luca, governatore della Campania, parla di «boom turistico» per Napoli, la costiera amalfitana, il Cilento e le isole del golfo. A Roma sono attesi oltre 235mila turisti nonostante lo stop totale da Russia e Cina mentre a Venezia il tasso di occupazione degli hotel è all’80% mentre per la prossima settimana è previsto il ritorno ai livelli pre pandemia. Ancora più bello che il vociare a Fontana di Trevi o davanti al Duomo di Milano sia anche in inglese, francese e spagnolo, segno che gli stranieri grandi assenti da due anni stiano ricominciando a tornare.