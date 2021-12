Al via su Mamacrowd la campagna «Millequaranta - Milano»

Ascolta la versione audio dell'articolo

È partita su Mamacrowd, piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding, la campagna “Millequaranta – Milano” avviata da Crea.Re Group, società specializzata in progetti residenziali sviluppati sull’asse Torino-Milano, per realizzare un progetto immobiliare di prestigio a Milano, a pochi passi da porta Venezia dove, al termine della ristrutturazione dell’intero edificio esistente, sorgerà un complesso residenziale formato da 4 appartamenti dotati di terrazzi e di giardino con piscina privata.

Obiettivo di raccolta

”Millequaranta – Milano” ha un obiettivo di raccolta minimo sulla piattaforma di 450mila euro fino ad un massimo di 550mila e sarà finanziato attraverso la partecipazione di investitori professionali e retail che, attraverso Mamacrowd, potranno diventare partner dell’operazione. Rendimento annuo stimato: 10 per cento.

«Millequaranta - Milano è una campagna rivoluzionaria perché, come già fatto per il progetto G311 Green Living, grazie all'equity crowdfunding rende accessibile a tutti l’investimento su di un settore come quello immobiliare che in precedenza era appannaggio di operatori professionali o di grandi patrimoni – ha affermato Dario Giudici, ceo di Mamacrowd –. Il nostro lavoro quotidiano è mirato a perfezionare costantemente la piattaforma per rendere sempre più facile e redditizio l’incontro tra imprese e investitori».

«La possibilità di co-finanziare le operazioni in maniera alternativa al canale classico, unita all'importante visibilità da una parte e la possibilità per gli utenti della piattaforma di investire sulle nostre operazioni che svilupperemo anche con partners istituzionali – ha aggiunto Andrea Tessitore co-fondatore e presidente di CreaRe Group – è sicuramente vincente per entrambi».

Crea.re Group

Crea.Re Group Srl opera nel campo degli investimenti e dello sviluppo Immobiliare. Fondata nel 2017 da Andrea Tessitore e da Simone Pansa, si focalizza su operazioni residenziali e commerciali sull’asse Torino-Milano e generalmente struttura le operazioni con le seguenti linee guida: fino a 10 mln € attraverso Club Deals di cui Crea.Re Group detiene la quota maggioritaria dell’equity mentre gli investitori privati detengono la minoranza che è sempre collegata ad un prestito fruttifero junior rispetto alle banche. Gli istituti bancari forniscono normalmente il finanziamento senior con un LTV che oscilla tra il 50% e il 60 per cento superiori ai 10 milioni con partners Istituzionali con i quali sono stati sottoscritti accordi di collaborazione in cui Crea.Re Group oltre ad essere operating partner investe non meno del 10% dell’equity.

Dal 2017 Crea.Re Group ha gestito oltre 40 operazioni, 80mila mq e generato un rendimento medio sui suoi investimenti superiore al 30 per cento. Nel marzo 2021 Crea.Re Group e Zetland Partner LLP hanno costituito “Gran Torino”, un FIA gestito da Finint Sgr, che investirà fino a 100 milioni principalmente in immobili residenziali nelle primarie città del nord Italia. Il primo investimento riguarda un immobile di circa 17mila mq situato nel centro storico di Torino che è stato acquistato da Generali Real Estate Spa a fine maggio 2021