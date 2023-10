Al via la manutenzione al Gran San Bernardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal prossimo 9 ottobre al 22 aprile 2024 il traforo del Gran San Bernardo sarà interessato da lavori di manutenzione che si svolgeranno in orario notturno: tra le ore 22 e le ore 6 il transito, a senso unico alternato, sarà consentito soltanto al traffico leggero e ai veicoli commerciali di altezza inferiore ai tre metri. Il cantiere mobile non sarà allestito durante il giorno, mantenendo quindi, tra le ore 6 e le 22, le abituali condizioni di traffico. Lo rende noto Sisex, la società italo-svizzera che gestisce la galleria che mette in comunicazione i due paesi evitando il transito dal colle omonimo. «I lavori - comunica il gestore - interesseranno opere strutturali di sostituzione della soletta di ventilazione», che, viene precisato, «saranno realizzate tramite le più avanzate tecniche costruttive, salvaguardando il transito nel tunnel e, con esso, l’apertura dell’asse internazionale Italia-Svizzera». I lavori si protrarranno «sino a Pasqua 2024, permettendo così di sostituire la prima importante sezione della soletta di ventilazione in territorio svizzero. La ripresa delle attività avverrà poi durante l’autunno 2024».