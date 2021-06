Al via master e corsi per chi vuole innovare nell’agroalimentare

A lezione di birra

Sarà il “profeta della birra” Lorenzo Dabove, in arte Kuaska, a presiedere il comitato tecnico scientifico del settore Brassicolo di Accademia delle Professioni. Con oltre 70 edizioni all’attivo dal 2012, l’Accademia ha arricchito negli anni la proposta per la formazione e l’aggiornamento professionale nel campo della birra artigianale. Il nuovo Master in Cultura Brassicola è un percorso esperienziale tra gli stili che caratterizzano lo scenario birrario contemporaneo, nazionale ed internazionale, caratteristiche e biodiversità endemiche. Dall’autunno disponibile anche il Master in Tecnologie Birrarie, percorso sperimentale progettato in continuità al Corso per Birraio Artigiano, dedicato a birrai professionisti che desiderano approfondire specifiche tematiche legate al processo produttivo (accademia.me).

Un master in premio

“Valorizzazione del territorio e delle eccellenze enogastronomiche: strategie e tecniche di comunicazione e marketing” è il nuovo progetto della Fondazione non profit SoloPerGian (Distillerie Berta), che per la prima volta collabora con due università di Milano per organizzare un corso che unisce l’impegno per la tutela del territorio alla promozione della formazione dei giovani. Al termine del corso, i partecipanti presenteranno un Project Work, e i due migliori lavori saranno premiati con una borsa di studio a copertura totale per un Master o un Corso di formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore o della Libera Università di Lingue e Comunicazione Iulm. L’edizione 2021 è in corso e ospita relatori illustri, come Paolo Massobrio, Giuseppe Condorelli e Mario Cordero. Già in programma l’edizione 2022, riservato a 20 partecipanti, studenti o disoccupati under 40 (academy.solopergian.it).

Superiori e Università insieme

L’Università Campus Bio-Medico di Roma e l’Istituto tecnico agrario Giuseppe Garibaldi avviano un percorso comune per sviluppare formazione, innovazione e ricerca nei campi dell’agricoltura e dell’alimentazione. La collaborazione didattica e scientifica tra le due realtà, che potrà coinvolgere in futuro altri soggetti pubblici e privati, è centrato su tematiche quali la sensoristica avanzata e intelligenza artificiale per l’agricoltura di precisione, nutraceutica e nutrizione di precisione per la medicina preventiva, tecnologie di automazione avanzata per la filiera agroalimentare, resilienza ai cambiamenti climatici, nonché sulla partecipazione congiunta a progetti nazionali e internazionali su formazione e ricerca.

A Monza un centro polifunzionale

Nasce a Monza AgriparcoHub, il nuovo centro polifunzionale della Fondazione Alessio Tavecchio, dal 1998 impegnata in attività assistenziali verso persone anziane e disabili e in iniziative di sensibilizzazione all’inclusione. I lavori di costruzione dell’AgriparcoHub inizieranno a settembre 2021, con l’obiettivo di inaugurare ufficialmente la struttura nel 2022. Didattica e lavoro inclusivi saranno i due pilastri del progetto, che darà vita a laboratori enogastronomici e a un ristorante solidale in cui anche persone con disabilità e fragilità potranno lavorare in cucina e in sala, per consolidare quanto appreso in competenze professionali. Complessivamente, il ristorante impiegherà dieci tra ragazzi e ragazze con varie fragilità.

Il centro polifunzionale intende rivolgersi altresì al mondo corporate business, per organizzare eventi, convention e team building al fine di sensibilizzare e promuovere la diversity inclusion grazie ad un'ampia area dedicata agli eventi e alla didattica.