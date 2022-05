Al via il Master su Politiche di coesione e contrasto ai divari territoriali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Inizia lunedì 16 maggio il Master di II livello «Management e governance delle politiche di coesione e divario territoriale»: iniziativa di alta formazione on line alla prima edizione. Il Master è promosso dalla Università Mercatorum, università telematica delle Camere di commercio, e da ÈSud, Associazione per la Coesione Territoriale, che ha come partner il Dipartimento di Management della Università La Sapienza di Roma.

Professionisti della Coesione territoriale

Il Master punta a migliorare le competenze di giovani con laurea magistrale specialistica e con voto alto e di professionisti già occupati nella pubblica amministrazione. Il programma prevede un approccio trasversale che va dai profili economico finanziari a quelli giuridici. Lo scopo, come è intuibile, è formare professionisti in grado di occuparsi di valutazione di progetti ed erogazione di risorse pubbliche statali e di fondi europei, dirigere politiche di pianificazione sia in ambito di pubblica amministrazione sia nel settore privato.

Caldoro: no rivendicazioni piagnone ma competenze

«Si studierà anche lo stato di attuazione del Pnrr _ dice il presidente del Comitato di indirizzo del MASTER, Stefano Caldoro, ex presidente della Regione Campania _ e dei Fondi complementari. Poichè sappiamo bene che le pubbliche amministrazioni oggi di questi profili e di queste competenze hanno bisogno». Caldoro chiarisce: «Pensiamo a formare la classe dirigente di un Sud non piagnone che si limita alle rivendicazioni, ma attivo, pragmatico e competente»

L’organizzazione del Master può contare sul supporto di un Comitato tecnico scientifico qualificato e di un comitato di indirizzo altrettanto qualificato. La prima edizione ha raggiunto in pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni ben 25 adesioni.