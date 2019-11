Al via a Milano il progetto eco di Mellin: più alberi per più bambini di Enrico Netti

«Più alberi per più bambini». Prende così vita il progetto Mellin di piantare un albero ogni 50 bimbi nati in Italia. A Milano la società leader negli alimenti per l’infanzia gestirà per un triennio un’area di 1.400 metri quadri nella zona sud della città, di fronte all’Ospedale San Paolo dove hanno verranno messi da dimora un centinaio di alberi. «Piantare il primo albero dell’area verde a cura di Mellin è stata una grande emozione che ho avuto il privilegio di condividere anche con i bambini del quartiere – spiega Fabrizio Gavelli, amministratore delegato della società -. Questo è solo il primo passo di un progetto più ampio e di respiro nazionale. Con “Più alberi per più bambini” ci impegniamo a raggiungere circa 9mila alberi ogni anno per i prossimi anni. Un aiuto per l’ambiente, un segno di attenzione al tema della natalità in un Paese che invecchia anno dopo anno, fenomeno su cui bisogna lavorare per invertirne la tendenza».

L'Assessore all'ambiente del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran e dell'amministratore delegato di Mellin ,Fabrizio Gavelli

Analoghe iniziative verranno replicate in una dozzina di città, da Torino a Roma, da Pordenone a Matera. Da Pordenone a Bari, passando da Firenze a Matera, sono 12 le aree individuate dove si potranno piantare i nuovi alberi, rilanciando aree che necessitano di nuove cure.

Le prossime tappe dell’iniziativa Mellin Visualizza

L’augurio dell’azienda è di poter piantare sempre più alberi, in tutta Italia, per celebrare la ripresa delle nascite nel nostro Paese. In occasione della posa del primo albero dell'area verde a cura di Mellin a Milano, l’azienda ha annunciato l’avvio di un digital contest che ha l’obiettivo di fare votare i cittadini per definire insieme le prossime aree verdi da creare o completare sul territorio italiano, in collaborazione con AzzeroCO2.

Maggiori info al sito: https://piualberiperpiubambini.mellin.it/