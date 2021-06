Al via il monomarca Adac Opel e-Rally Cup. Ecco come viene gestita la ricarica

Come viene gestita la ricarica

L'infrastruttura di ricarica, nata dalla collaborazione tra Opel Motorsport e il partner tedesco eLoaded, utilizza energia generata da fonti rinnovabili prelevata dalla rete elettrica pubblica. La corrente di media potenza viene inviata a un trasformatore specificamente adattato per le necessità del rally (“DcSource”), la cosiddetta Centrale (Power House). Si evita in questo modo la presenza di una cache e la massima potenza di 2,0 megawatt viene fornita a 18 punti di ricarica, uno dei quali si trova presso la tenda per l'assistenza di ogni vettura partecipante alla competizione.

Ogni punto di ricarica è in grado di alimentare il veicolo fino a 140 kW di potenza, mentre la Opel Corsa-e Rally può caricare al massimo 100 kW in corrente continua (Cc). La batteria da 50 kWh della vettura rally si ricarica all'80 per cento in circa 30 minuti. Anche durante le fermate più brevi, ricaricare per le prove speciali successive non risulta quindi un problema.

Le colonnine di ricarica non sono legate a una struttura fissa, ma possono essere posizionate in modo libero e indipendente. Il sistema eLoaded è modulare e può essere quindi adattato alle necessità di ogni utente ed essere utilizzato per una gamma di applicazioni molto ampia, tra cui l'uso nella zona assistenza del rally.

Campionato Adac Opel e-Rally Cup 2021

Sono previste in totale otto prove speciali, purtroppo senza spettatori a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

L'Adac Opel e-Rally Cup 2021 si articola su sette gare, tra cui spicca l'ultimo fine settimana di agosto la prova internazionale del Barum Czech Rally Zlín, tappa ceca valevole per il Campionato europeo rally Fia.