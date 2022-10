Al via Nt Plus Lavoro

I punti chiave Le notizie in primo piano

L’informazione digitale specializzata e destinata ai professionisti, targata Norme e Tributi, fa un nuovo passo in avanti. È nato, infatti, Nt Plus Lavoro, che raccoglie il testimone del Quotidiano del Lavoro che per anni è stato un appuntamento fisso per tutti coloro che si occupano delle tematiche lavoristiche e previdenziali.



Il nuovo prodotto punta a favorire una lettura più agevole e flessibile. Il menù offre, in primo luogo, le notizie che maturano nella giornata su tutte le principali tematiche di lavoro: si va, solo per fare qualche esempio, dal complesso delle regole di gestione dei rapporti agli ammortizzatori, dal contenzioso agli adempimenti, per arrivare al complesso delle agevolazioni che incidono sull’occupazione. Rispetto al Quotidiano del Lavoro gli articoli sono catalogati in un numero maggiore di argomenti, in modo da rendere più semplice la loro individuazione ed efficace l'approfondimento dei singoli temi.

La nuova home page che caratterizza Nt Plus Lavoro offre, nella parte alta, le principali notizie di giornata, arricchite della documentazione che le caratterizza e che si rivela utile per capire e interpretare le novità. A questi si aggiungono commenti mirati su singoli temi oltre che alcune rubriche di carattere eminentemente pratico: dalle risposte dell’Esperto risponde alle rassegne di giurisprudenza. Per arrivare alle guide mirate “Come fare per” che prendono in rassegna i principali adempimenti per consentire ai lettori di superarne tutti gli ostacoli.

Scorrendo nella home page si ritrovano gli approfondimenti relativi alle principali tematiche di lavoro ordinati per materia, in modo da consentire al lettore di individuarle senza difficoltà il complesso delle novità. Anche in questo caso gli approfondimenti sono impreziositi dalla parte documentale.

Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, poi, chi lo desidera potrà ricevere la newsletter di Nt Plus Lavoro. Uno strumento rapido ed efficace per sapere già di prima mattina tutto quanto necessario per affrontare una giornata di lavoro, con l’affidabilità professionale del marchio Sole 24 Ore. È possibile provare un mese NT Plus Lavoro al prezzo lancio di 4.90 euro. Per maggiori informazioni e per sottoscrizioni ntpluslavoro.com