Al via la nuova audio content strategy del Gruppo 24 Ore Le produzioni di qualità delle redazioni del Gruppo a disposizione dei suoi partner: dai branded podcast alla vendita in private deal o guaranteed e in reservation dell'audio inventory.

Il Gruppo 24 ORE, leader nell'informazione e narrazione di qualità, da diversi anni produce podcast e sperimenta nuove forme di contenuti audio, grazie alla ricchezza editoriale, alla trasversalità dei temi e alla sua capacità informativa di narrarli e, da oggi, di proporli come opportunità di comunicazione ai suoi Partner.

Radio 24 caratterizzata da una programmazione multi-tematica che copre le aree di interesse di differenti target di pubblico è stata la prima emittente a produrre Podcast originali e dispone di un ampio archivio di podcast dei programmi in onda, arricchito day by day tra cui alcuni casi di successo come La Zanzara, di Giuseppe Cruciani che da anni è nelle prime posizioni delle classifiche podcast sulle principali piattaforme audio.

Per IlSole24Ore.com l'innovazione digitale sul fronte dei contenuti audio è già presente da tempo con prodotti sia free sia pay all'insegna dell'approfondimento e della verticalità e con formati audio on demand, in una logica di allargamento dell'audience, come per “Start”, il podcast del Sole 24 Ore che ogni mattina riassume le tre notizie utili per la giornata, costantemente nelle classifiche delle principali piattaforme podcast con un dato di daily listeners che per il 77% è sotto i 34 anni.

Nel 2021 il Gruppo 24 ORE darà il via ad una nuova produzione di podcast originali con protagonisti personaggi noti e opinionisti di spicco su contenuti di valore e argomenti di grande interesse per il pubblico.

Nel frattempo, sono già in arrivo nuove serie podcast originali del Gruppo 24 ORE.