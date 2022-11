Al via la nuova edizione del «Quotidiano in classe»

Proprio per questo l’offerta informativa, espressione del miglior giornalismo di qualità, è tra le più ampie di sempre, allo scopo di fornire quel pluralismo delle opinioni, che aiuti i ragazzi a capire i diversi punti di vista su uno stesso fatto e di maturarne uno proprio. Autonomo ed indipendente.

Partecipano al progetto 21 testate giornalistiche: Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, La Stampa, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, Il Messaggero, Il Secolo XIX, Il Gazzettino, Gazzetta di Parma, L’Arena, Il Giornale di Vicenza, Bresciaoggi, Gazzetta del Sud, Il Giornale di Sicilia, Corriere delle Alpi, Gazzetta di Mantova, Messaggero Veneto, La Provincia Pavese e la Tribuna di Treviso.

L’adesione al Quotidiano in Classe prevede che l’insegnante interessato possa partecipare ad appositi corsi di formazione gratuiti, svolti in collaborazione con alcune prestigiose università, tesi a illustrare gli innovativi modelli didattici per introdurre professionalmente in classe la lezione settimanale con più fonti informative a confronto.

Lo stesso insegnante, terminati i corsi di formazione disseminati a giro per l’Italia, riceverà gratuitamente, a scuola, un libro stampato appositamente per l’iniziativa, con i contributi di grandi docenti universitari italiani ed esteri, oltre che di prestigiose firme del giornalismo nazionale e internazionale, impegnate a mettere a fuoco i temi al centro delle possibili lezioni a scuola.

Terminata la fase formativa offerta ai docenti, cominceranno le lezioni in classe vere e proprie, dove grandi protagonisti al centro del dibattito saranno i fatti del nostro tempo, presentati agli studenti, non solo per alimentare la loro curiosità, la loro sete di sapere e per suscitare un maggior senso di cittadinanza, ma in particolare per mostrare loro come la medesima notizia possa esser letta diversamente da testate giornalistiche orientate diversamente, sviluppando così quel pensiero critico che è alla base di questa sfida.