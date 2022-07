Al via la nuova edizione di Startcup Lombardia

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - È partita la nuova edizione di Startcup Lombardia, la competizione organizzata dalle università e dagli incubatori universitari lombardi e promossa dall’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, con il coordinamento di PoliHub – Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano. L’iniziativa favorisce la nascita di nuove imprese ad alto potenziale in ambito ICT & Services, Industrial Technologies, Life Sciences & MedTech e CleanTech & Energy. Complessivamente, grazie al supporto di Regione Lombardia, la competizione ha assegnato grant per quasi 800mila euro e ha contribuito alla nascita di 31 aziende che hanno raccolto complessivamente circa 19 milioni di euro di investimenti. «Anche quest'anno, in collaborazione con le università, promuoviamo questo concorso con l'obiettivo di sostenere e mettere a terra le idee innovative e vincenti trasformandole in indotto e possibilità di lavoro. Sosteniamo con convinzione chi ha un’idea e chi vuole giocarsi la propria sfida; la Regione è e sarà sempre al loro fianco perché la Lombardia è la casa delle idee», ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi.

Le candidature presentate entro il 12 settembre

Possono partecipare, presentando la candidatura entro il 12 settembre 2022, aspiranti imprenditori, gruppi di lavoro e imprese costituite. Anche per questa edizione Regione Lombardia ha rinnovato il sostegno alla competizione con un montepremi che sale a 150mila euro per i migliori progetti, candidati appunto in quattro categorie: ICT & Services, Industrial Technologies, Life Science & MedTech e CleanTech & Energy. I progetti vincitori saranno quattro, uno per categoria, e riceveranno un contributo di 25mila euro ciascuno. Una novità per il 2022 è rappresentata dai Premi Speciali (eventualmente cumulabili con quelli di categoria): Sostenibilità, assegnato al progetto che ha un impatto positivo ad ampio livello su temi ambientali, sociali ed economici e Social Impact, assegnato al progetto che ha un impatto positivo sulla società, le persone e le comunità. Entrambi i vincitori dei Premi Speciali riceveranno un contributo di 25mila euro ciascuno. Infine, verranno assegnate sei Menzioni Speciali (ai quattro vincitori di categoria, al vincitore del Premio Speciale Sostenibilità e a un progetto tra i finalisti) che riceveranno l’accesso diretto al Premio Nazionale Innovazione (PNI).

La start up lombarda Sinergy Flow è il campione uscente

Dopo la scadenza per la presentazione delle candidature, fino al 23 settembre è prevista la fase di valutazione e selezione dei progetti e sarà il Comitato Organizzatore a scegliere i 12 migliori progetti, che potranno accedere agli Acceleration Days, il programma di empowerment imprenditoriale focalizzato su business plan e presentazione dell’idea di business. A fine ottobre, durante la finale, la giuria decreterà i vincitori, che avranno accesso al Premio Nazionale dell’Innovazione, organizzato da PNIcube, in programma a novembre a L’Aquila. Il campione uscente è la start up lombarda Sinergy Flow che, dopo aver vinto il concorso lombardo si è aggiudicato anche quello nazionale. Le università che partecipano a Startcup Lombardia sono Politecnico di Milano, PoliHub, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Bergamo, Università degli Studi dell’Insubria, Università Commerciale Luigi Bocconi, Università Cattolica del Sacro Cuore, IULM - Libera Università di Lingue e Comunicazione, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Fondazione UniMi e B4i - Bocconi for Innovation. Per tutte le informazione consultare il sito www.startcuplombardia.it.