Al via nuove linee per produrre maschere Ffp3 La Protezione civile ordina oltre 200mila mascherine e chiede aiuto alla Ue. In Francia Macron requisisce tutta la produzione e gli stock di Enrico Netti

(ANSA)

2' di lettura

«Stiamo lavorando ininterrottamente e ci stiamo preparando ad aggiungere altre tre linee di produzione per fare fronte all’emergenza Covid-19, che ha moltiplicato per oltre 30 volte le normali richieste di maschere di protezione biohazard» dice Massimo Scagliarini, amministratore delegato del Gruppo Gvs, multinazionale bolognese che produce dispositivi di protezione (Dpi). La capacità produttiva mensile della società è di oltre un milione di mascherine Ffp3 e di 7mila mascherine del tipo Ffp3 biohazard, quelle per i rischi biologici. Quest’ultimo è un modello testato e certificato contro gli agenti patogeni delle dimensioni di 0,023 micron. Le nuove linee in fase di approntamento sono nelle sedi Gvs di Bologna, in Romania e Cina e se non ci saranno intoppi entreranno in produzione nell’arco di un mese.

Da parte sua Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, promette l’acquisto di 5 milioni di mascherine e lanciato una richiesta d’aiuto al Centro di coordinamento Ue. Secondo quanto risulta al Sole 24 Ore alle imprese italiane del settore sono state richieste 200mila maschere Ffp3. Commesse che «hanno la priorità assoluta rispetto a ogni altro ordine ed è fatto divieto di esportare Dpi senza previa autorizzazione della protezione civile» si legge in Gazzetta Ufficiale.

Allarme Dpi anche dai medici impegnati nella “zona rossa”. «C’è grave carenza di mascherine Ffp2 e Ffp3, di tute e occhiali protettivi, dispositivi indispensabili per potere visitare i pazienti in sicurezza» ha detto venerdì scorso Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) che ha raccolto numerose testimonianze di colleghi a corto o con Dpi non adatti a fronteggiare in sicurezza il Covid-19. Secondo Massimo Vajani, presidente dell’Ordine dei medici di Lodi, «i dottori hanno a disposizione solo 5 mascherine e due camici a testa». Mascherine che andrebbero cambiate almeno ogni 8 ore mentre il camice una volta al giorno. «Siamo assolutamente scoperti - denuncia -. I Dpi ci sono stati consegnati in misura molto ridotta».

«A febbraio sono arrivate ordini pari a dieci volte la richiesta annuale e le commesse dovrebbero essere evase in un mese o prima» spiega PierPaolo Zani, general manager della Bls, Pmi leader nella sicurezza per la protezione delle vie respiratorie, dove si lavora al massimo.

Al personale sanitario servono inoltre occhiali protettivi e camici impermeabili in tessuto non tessuto (Tnt). «Le nostre protezioni vengono importate dalla Cina da una fabbrica che ha ripreso a lavorare a pieno ritmo a metà febbraio» aggiunge Scagliarini.