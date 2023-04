Al via i nuovi test per l’accesso a medicina: ecco chi può partecipare e le prove da superare

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È il giorno del debutto dei nuovi test di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria. Nome in codice: “Tolc Med”.

Chi può partecipare

Possono partecipare gli studenti iscritti all’ultimo o penultimo anno delle scuole superiori italiane o estere, oltre ovviamente ai diplomati. Per i candidati sarà possibile tentare due volte il test scegliendo poi il punteggio migliore per entrare in graduatoria nella sede preferita. Le due finestre in cui si terranno i test vanno dal 13 al 22 aprile e poi successivamente tra il 15 e il 25 luglio.

Loading...

Oltre 79mila iscritti

Gli iscritti alle prove sono in totale 79.356; per Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria gli iscritti sono 72.450. Nelle ultime ore il ministro della Salute Orazio Schillaci ha confermato che «ci sarà un allargamento del numero programmato a Medicina ma non un superamento del numero chiuso. Già da quest’anno il numero di iscrivibili aumenterà del 20-30%». Ma per il ministro, «la vera carenza è sugli infermieri; sui medici abbiamo una gobba pensionistica, ma in realtà non mancano così tanti medici. Verrà aumentato il numero degli iscritti a Medicina ma i risultati si vedranno tra 6-8 anni». Quindi, «dobbiamo agire per far tornare i medici nel pubblico rendendo più attrattivo il Servizio sanitario. Sugli infermieri stiamo cercando soluzioni».

La protesta degli studenti

Gli studenti però protestano contro il numero chiuso e già dal primo giorno di test organizzeranno un presidio davanti al ministero dell’Università e iniziative sono previste, fino al 22 aprile, in tutti gli atenei in cui si terranno i test. «Consideriamo l’attuale sistema di accesso alla conoscenza e alla formazione come lesivo del diritto di studio. L’unica motivazione per mantenere l’attuale sistema è quello di non investire nell’istruzione universitaria. Quest’anno contestiamo con ancora più forza l’irrazionalità di un sistema che si affida ai Tolc-Med, determinando le graduatorie con criteri non predeterminati e conoscibili con chiarezza dai candidati», spiegano gli esponenti dell’Unione degli universitari e della Rete degli studenti.

Le modalità del test

I test vengono somministrati in presenza al pc presso la sede scelta dal candidato durante l’iscrizione e saranno erogati tramite la piattaforma informatica Cisia in apposite postazioni predisposte dagli atenei.