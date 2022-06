Al via il nuovo Esperto Risponde, servizi su misura e aggiornati

I punti chiave La registrazione

L’abbonamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Più personalizzato, più aggiornato, più interattivo, più affidabile: il sito de «L’Esperto Risponde», lo storico servizio del Sole 24 Ore di risposta ai quesiti, si rinnova con l’obiettivo di offrire ai propri utenti un’esperienza sempre più adatta alle loro esigenze con nuovi servizi e funzionalità che consentono di scegliere la proposta più adatta alle proprie necessità, con la garanzia di poter ricevere una risposta mirata, contando su un patrimonio di indicazioni sempre attuali.

Molte le novità introdotte nella piattaforma con il nuovo modello a pagamento, che si affianca a quello gratuito.

Loading...

La registrazione

Per gli utenti registrati rimane la possibilità di ricercare gratuitamente all’interno dell’archivio i quesiti per parola chiave o per argomento, con la consultazione di un massimo di due risposte al mese; potranno, poi, continuare a inviare, sempre gratuitamente, i propri quesiti senza garanzia di risposta. Inoltre, gli utenti potranno ricevere aggiornamenti su tutte le fasi di lavorazione del quesito tramite l’invio di notifiche sul sito e via mail e interagire con gli esperti – di cui potranno visualizzare il curriculum - nel caso vi sia la necessità di chiarire l’oggetto della domanda.

L’abbonamento

A chi deciderà di sottoscrivere la nuova offerta in abbonamento, sarà invece consentito l’accesso a porzioni di archivio organizzate in 9 aree tematiche – ambiente e sicurezza, diritto, diritto dell'economia, finanza e risparmio, fisco, immobili, lavoro e previdenza, pubblica amministrazione, settori economici (Offerte Bronze e Silver) o all’intero archivio (Offerta Gold), accanto alla possibilità di acquistare un pacchetto di quesiti (da 1 a 10) con risposta garantita entro 72 ore lavorative dall’accettazione della richiesta.

Gli abbonati potranno anche visualizzare le versioni precedenti della risposta a un quesito, se questa è stata aggiornata; chiedere la conferma di validità di una risposta con data meno recente; ricevere una notifica se il proprio quesito è stato aggiornato; accedere alla sezione “I tuoi quesiti” dell’area personale, per visualizzare lo storico dei propri quesiti e le relative risposte; salvare i preferiti nell’area personale.