Al via le Olimpiadi invernali: l’oro delle partecipazioni a Bolzano e Sondrio

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

In Italia è l’Alto Adige la principale culla dello sport olimpico invernale. Un dominio confermato dallo studio condotto da PtsClas per Il Sole 24 Ore del lunedì prendendo in esame i luoghi di nascita di tutti gli atleti e le atlete impegnati nelle sei Olimpiadi bianche di questo secolo.

Da Salt Lake City 2002 ai Giochi di Pechino, che si inaugurano venerdì 4 febbraio, sono state in tutto 700 le convocazioni di azzurri nati in Italia, cui se ne aggiunge qualche decina di nati all’estero, qui non considerati. E più di un terzo (246) hanno riguardato la provincia di Bolzano. Che stravince in termini di numeri assoluti e, fattore decisivo ai fini della classifica pubblicata di seguito, si afferma anche se si guarda al quoziente tra partecipazioni a cinque cerchi e popolazione residente.

Loading...

La classifica

A quota 46 convocazioni ogni 100mila abitanti, infatti, il territorio altoatesino prevale su Sondrio (con un valore di 31) e Belluno (24). Altri territori alpini (Aosta, Trento, Udine, il Verbano Cusio Ossola) occupano le posizioni ai piedi del podio. Ottava, ma sesta per numero di convocazioni (32), è Bergamo. La provincia lombarda precede Vicenza e la prima delle sorprese in graduatoria: Parma, nella top ten grazie a un totale di sette partecipazioni, di cui sei nel bob. E alla convocazione di un atleta del bob nel 2002 deve la sua presenza in graduatoria Palermo.

Il capoluogo siciliano è ultimo tra i territori classificati, ma riesce comunque a entrare in una lista dalla quale sono escluse altre grandi province del Sud, vale a dire Napoli, Bari e Catania, ma anche Firenze. Tra le aree metropolitane, la vicinanza alle Alpi premia Torino, che termina 11ª, ma è valido anche il 14° posto di Milano: le sue 31 convocazioni sono in buona parte legate agli sport del ghiaccio. È merito esclusivo dello snowboard, invece, se Genova raggiunge una 16ª piazza per certi versi inattesa, mentre Roma può contare su 16 convocazioni ma la sua consistenza demografica la confina al 30° posto. Trentottesima è Bologna.

I CAMPIONI TRA SPORT E TERRITORIO Loading...

Le regioni presenti sono in tutto 15, visto che per le sei edizioni olimpiche invernali del XXI secolo non sono mai stati presi in considerazione atleti nati in Puglia, Calabria, Sardegna, Basilicata e Molise, aree dove le culle a cinque cerchi sono rimaste vuote.