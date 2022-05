Al via gli ordini di Jeep Grand Cherokee 4xe

La nuova Jeep Grand Cherokee 4xe è stata progettata in ogni sua parte per offrire una capability off-road senza eguali e una dinamica di guida sicura. I sistemi di trazione 4x4 (Quadra-Trac II e Quadra-Drive II), le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift e il sistema di gestione della trazione Selec-Terrain assicurano le leggendarie capacità 4x4 del marchio Jeep.

L'architettura completamente rinnovata si combina al profilo aerodinamico della carrozzeria per garantire migliori prestazioni, maggiore sicurezza e affidabilità, riducendo al contempo il peso, i livelli di rumorosità e vibrazioni. Progettata per offrire il massimo in termini di sicurezza, comfort e praticità per i passeggeri, la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe offre una dotazione ricca di contenuti tecnologici e funzionalità di ultima generazione che le consentono di avere un ruolo di primo piano nel segmento dei suv full-size.

Tre modalità di guida

Nuova Jeep Grand Cherokee 4xe prevede tre modalità di funzionamento, denominate E Selec, selezionabili attraverso gli appositi pulsanti sulla plancia, alla sinistra del volante: Hybrid, combina la coppia erogata dal motore elettrico a quella del motore termico. Il sistema di propulsione ottimizza l'energia prodotta dalla batteria e la potenza generata dal motore per offrire la migliore combinazione in termini di efficienza e prestazioni. Electric: il propulsore sfrutta l'energia elettrica a zero emissioni. Quando la batteria raggiunge il livello di carica minimo, o quando il guidatore richiede più coppia (per esempio quando preme a fondo l’acceleratore) si attiva il motore termico. eSave: questa modalità dà la priorità al motore a benzina, risparmiando la batteria per utilizzi successivi. Dispone di due modalità secondarie, denominate Battery Save e Battery Charge, entrambe attivabili tramite le Hybrid Electric Pages del sistema Uconnect.

La Nuova Jeep Grand Cherokee 4xe è disponibile negli allestimenti Limited, Trailhawk, Overland e Summit Reserve e arriverà negli showroom Jeep a partire dal quarto trimestre 2022.