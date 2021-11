Al via Orientamenti, in campo anche i manager per “aiutare” nelle scelte i ragazzi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Dal 16 al 18 novembre va in scena a Genova la XXVI edizione del Salone Orientamenti. Con una formula “mista”, in presenza ai Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova e digitale attraverso la piattaforma Orientamenti online, (https://www.orientamenti.regione.liguria.it), dalla quale si potrà accedere da ogni luogo ai contenuti della manifestazione. Un programma ricco di eventi; tra questi, un appuntamento con i grandi manager dell’industria italiana che aiuteranno i ragazzi nei delle scuole medie e dei licei nel loro percorso di orientamento scolastico.

A lezione dai manager dell’industria

A stimolare i ragazzi a “reagire” (REACT è il motto del Salone) e non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di questo momento storico saranno: Giuseppe Bono, ad di Fincantieri, che parlerà di come “Progettare e costruire la sostenibilità” (16 novembre, ore 11.30); Stefano Messina, ad del gruppo Messina, che si cimenterà sulla sostenibilità portuale (16 novembre, ore 14.30); Alessandro Profumo, alla guida di Leonardo, che punterà su “Innovazione in azione” (17 novembre, ore 11.30); Marco Piuri, ceo di Trenord che racconterà il progetto di treno ad idrogeno (17 novembre, ore 9.30); Franco Fontana, ceo di Easaote che cercherà di spiegare agli studenti il biotech medicale (17 novembre, ore 9.30); Giammatteo Manghi, ad di Cisco Italia che proverà a proiettare i visitatori di Orientamenti nel “futuro digitale” (18 novembre, 11.30).



Ragazzi protagonisti

Come detto, il titolo scelto per l’edizione 2021 è REACT, un messaggio per invitare i giovani, e non solo, a non subire gli eventi ma ad essere protagonisti di questo momento storico: reagire, ripartire di slancio è l’obiettivo a cui puntare. Saranno presenti alla cerimonia inaugurale e agli eventi principali previsti per la mattina, con una visita prevista anche agli stand, il ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

L’assessore Cavo: una grande opportunità per tutti

«Orientamenti è un salone pensato per tutti, per chi potrà venire in presenza e per chi vorrà collegarsi sfruttando una formula ibrida - ma che preferiamo chiamare mista - data dai limiti di capienza che, in pieno spirito di react, può diventare una grande opportunità per tutti - ha dichiarato l’assessore alla scuola e formazione di regione Liguria, Ilaria Cavo -. L’invito è a sfruttare al massimo l’opportunità di vedere gli stand e di incontrare testimonial e relatori in presenza, pur sapendo che ai Magazzini del Cotone non potrà esserci la carica dei 100mila a cui eravamo abituati, ma prevedendo che sarà sostituita da tutti coloro che vorranno collegarsi ai numerosi eventi che, con questa impostazione, permetteranno di valorizzare le personalità che, in presenza o in collegamento, potranno dare messaggi importanti ai ragazzi di tutte le età. È un salone per i piccoli, per gli studenti delle scuole primarie e secondarie, per gli universitari e per i docenti ma anche per le famiglie. L’apertura fino alle 21 è un segnale soprattutto per i genitori che sono fondamentali nell’accompagnare i propri figli nelle scelte e che avranno incontri mirati nelle diverse sere».

