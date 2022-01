Al via la partita Usa-Russia su Ucraina, disarmo, sicurezza. Confronto a Ginevra

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La posta in gioco è altissima: i colloqui in corso a Ginevra tra russi e americani hanno poco tempo per stabilire se esistono basi sufficienti per tentare un avvicinamento sulla questione ucraina e la sicurezza in Europa, oppure se le distanze - già definite da molti come incolmabili - sono tali da rendere inutile ogni sforzo. Anche perché il primo degli appuntamenti di questa settimana - il confronto bilaterale tra le delegazioni guidate dal viceministro degli Esteri Sergej Rjabkov per Mosca e dal sottosegretario di Stato Wendy Sherman per Washington - è il più diretto. L’agenda prevede poi di allargare il confronto alla Nato - il 12 gennaio a Bruxelles - e il giorno successivo all’Osce, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, organismo con sede a Vienna e di cui fanno parte anche la stessa Russia e l’Ucraina.

Dopo le prime dichiarazioni di Rjabkov, che domenica sera ha incontrato Sherman per una cena di lavoro, alla missione diplomatica USA di Ginevra dove sono in corso i colloqui non prevale l’ottimismo. «Non penso che vedremo alcun passo avanti in questa settimana», aveva chiarito domenica il segretario di Stato americano Antony Blinken, intervistato dalla Cnn. Ma secondo Rjabkov, che aveva definito «complesso» ma «concreto» l’avvio del negoziato, le chances della diplomazia potrebbero esaurirsi addirittura al primo incontro.

Loading...

Prova di forza in Donbass?

«Ascolteremo le preoccupazioni della Russia e condivideremo le nostre», aveva spiegato con un tweet Wendy Sherman. Dopo aver mobilitato ai confini dell’Ucraina forze che l’intelligence occidentale ha calcolato in 100.000 uomini, dicendosi allarmata dal potenziamento della forza militare ucraina e da quella che considera un’espansione strisciante e aggressiva della Nato verso i propri confini, a metà dicembre Mosca ha messo nero su bianco le proprie richieste. Rendendole pubbliche, a dispetto della volontà americana, e lanciando allarmi sul rischio di «provocazioni» da parte di Kiev nel Donbass occupato dai separatisti filo-russi di Donetsk e Luhansk. Avvertimenti che gli Stati Uniti e l’Unione Europea leggono come una minaccia di invasione, o comunque di un colpo di mano nel Donbass a otto anni dall’annessione della Crimea alla Federazione Russa.

Tra le sue “linee rosse”, il Cremlino ha inserito la rinuncia da parte della NATO a ogni ulteriore avanzamento verso Est, ma soprattutto la conclusione di ogni attività dell’Alleanza Atlantica nei Paesi dell’Europa orientale: divenuti membri della NATO dopo il 1997, a dispetto - ripete Vladimir Putin - delle assicurazioni che ciò non sarebbe avvenuto.

«Che il buon senso prevalga»

Le garanzie scritte richieste da Mosca, e il veto all’ingresso dell’Ucraina nella NATO è il primo dei punti su cui Stati Uniti e Paesi europei non vedono possibilità di compromessi. Ma in seguito a due contatti telefonici tra Putin e il presidente americano Joe Biden, l’amministrazione americana ha confermato la disponibilità ad accettare la sfida: alzando così tanto la portata delle proprie richieste, Mosca ha reso difficile alla controparte un rifiuto che avrebbe chiuso definitivamente ogni possibilità di intesa, e aperto la strada a una nuova era di sanzioni. Si tratta di vedere se dal dialogo nasceranno possibilità che ora sembrano impossibili: non risolveremo tutte le questioni in una settimana, concorda il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ma possiamo trovare la strada per scongiurare un conflitto: «Concordare una serie di incontri, un percorso».