Al via Pitti 103: sostenibilità, outdoor e progetti speciali (anche per i pet)

Il percorso espositivo di Pitti Uomo, dal 10 al 13 gennaio, in Fortezza mostrerà oltre alle collezioni dell'inverno 23/24 una serie di progetti speciali che intercettano i nuovi lifestyle, i percorsi dell'edizione 103 accolgono molti punti di vista della moda uomo e non solo. Oltre a due novità assolute nelle aree speciali the SIGN, all'interno del percorso della sezione Superstyling, e PittiPets, che ampliano i confini della manifestazione arricchendola di contenuti. Così, mappa alla mano, percorriamo PittiWay

Il ritorno di I go out, alla Sala della Ronda, la sezione dedicata al mondo dell’abbigliamento outdoor di ricerca. Per gli habitué sarà un’esperienza familiare. Uno spazio dedicato alla passione per la vita all’aria aperta: l'outdoor è stato riscoperto da sempre più persone, alla ricerca del benessere attraverso la natura. Il successo di collaborazioni con grandi marchi del lusso ha spinto a valorizzare chi fa questo da anni, ampliando i confini dell’abbigliamento tecnico outdoor verso orizzonti inediti. Una proposta trasversale di brand internazionali di abbigliamento, accessori e oggetti per la vita all'aperto, capaci di dialogare con il contesto metropolitano. Qui nelle foto abbiamo selezionato il progetto Holubar X Nigel Cabourn e una delle iconiche scarpe Keen.

Da sinistra il progetto Holubar X Nigel Cabourn e una delle iconiche scarpe Keen.

Per leggere la selezione S|Style, focalizzata sulla moda eco-responsabile, abbiamo chiesto a Giorgia Cantarini, che la coordina dagli inizi, di tracciare il filo rosso di questa edizione: «Fare un passo indietro per andare avanti. Non solo come filosofia anti-consumistica e monito a produrre con coscienza, ma anche nel vero e proprio modus operandi di questa sezione nella capacità di riscoprire. Andare a caccia di tessuti e filati non più voluti e renderli di nuovo desiderabili. Tornare alle tradizioni manifatturiere del passato, alle tecniche di cucito del secolo scorso o di diverse derivazioni geografiche e culturali, fino al sartoriale, anche applicato allo streetwear, con innovazioni tessili al servizio dell’ambiente».

Da segnalare (nelle foto sotto), la prima collezione di Junk, che presenta occhiali green di alta qualità, realizzati al 100% da rifiuti riciclati in colori e forme scelti per riflettere lo spirito ottimista e pop anni '90. Maxime, ovvero l'universo dell'arredamento nel vestiario moderno dell'uomo, cerca tessuti eccezionali e silhouette semplici. Un assemblaggio controllato di pezzi pratici e senza tempo, progettati in modo responsabile con l'idea che il comfort è fondamentale. Isnurh si impegna invece a creare forme accessibili con l'intento che restino straordinarie per molti anni a venire. In questa collezione tessuti biodegradabili, fibre rigenerate e deadstock. Esplora nuove idee Margn: Protezione, Conservazione e Rifugio, da un punto di vista funzionale, emozionale e spirituale, in una collezione che combina vecchi e nuovi mondi, antiche tecniche artigianali, tessuti tecnici idrorepellenti e non inquinanti.

Da sinistra le collezioni, Margn, Junk, Maxime e Isnurh.

Alla Polveriera debutta PittiPets dedicata al mondo che ruota attorno ai cani e ai gatti, nata per intercettare un segmento di mercato in grande crescita. L'allestimento, disegnato dalla architetta e designer Ilaria Marelli, presenta una selezione di 15 brand internazionali, tra i più innovativi e attenti nel coniugare benessere e stile degli animali da compagnia. Cucce, borse e cuscini diventano elementi di design domestico, insieme a collari gioiello, pettorine e mantelline luxury. Senza dimenticare le proposte per la protezione e la bellezza del manto e per un'alimentazione sana e completa (sani anche i “premietti” di Genuina). Da segnalare, Baurdelle con i suoi accessori in pelle creati per ridefinire i canoni del dog walk e la collezione Dotto di Paola Navone x 2.8, incontro di fattura artigianale e tocco grafico in bianco/nero a macro-pois.