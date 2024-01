Al via Pitti: da martedì a Firenze 832 marchi in vetrina per quattro giorni

Pitti Immagine Uomo 2023 - Esposizione dell’abbigliamento ed accessori maschili (Imagoeconomica)

Non si rischia di distrarre i compratori, con questa ricchezza di offerta “extra stand”?

Al contrario: creiamo, per tutti e tutti insieme, una vera e propria esperienza per chi espone e per chi viene a comprare oppure osservare, come i giornalisti. La moda non è solo una cosa viva e in perenne evoluzione e quasi ossessionata dal futuro. È anche un sistema complesso, difficile da interpretare ma affascinante da analizzare, a maggior ragione nel mondo post globalizzazione e fortemente rivoluzionato dal digitale, in tutti i suoi aspetti. Per non parlare dei cambiamenti culturali e sociali e direi intergenerazionali, che la moda non deve temere ma assecondare. O forse persino accelerare: le aziende italiane del sistema moda, in particolare grazie alla loro flessibilità, sono state in grado di cavalcare i cambiamenti e restano leader al mondo. A Firenze avremo 386 buyer da Americhe, Asia, Medioriente ed Europa, anche grazie alla collaborazione con il ministero degli Esteri e con Agenzia Ice. Ai primi tre posti per buyer ci sono Germania (66), Uk (64) e Francia (58). Credo sarà l’edizione più completa e internazionale di sempre.

Qual è il cambiamento più evidente della moda maschile?

Il formale, una delle eccellenze italiane, non è più al centro di offerta e desideri, ma tutti i nomi storici del made in Italy hanno saputo abbracciare la domanda di abbigliamento e accessori più versatili, nelle forme e nei materiali (si veda anche Il Sole 24 Ore di ieri, ndr). È un circolo virtuoso tra segnali che arrivano dalla società e dalla cultura e capacità delle aziende di intercettarli. È quasi una magia.

