Al via il portale «Se questo è un gioco» per prevenire la dipendenza da gioco d’azzardo. Il progetto sperimentale, realizzato da Avviso Pubblico e dalla Fondazione Adventum, ha lo scopo di intercettare on line il giocatore d’azzardo o i soggetti a rischio, per riportarli sulla “retta via” attraverso una presa di coscienza del pericolo connesso alla passione per scommessa costi quello che costi. Il veicolo scelto per il dialogo sono i social media, utilizzati per fornire un aiuto concreto sia ai “forzati” dell’azzardo sia ai lori familiari, spesso vittime parallele della ludopatia.

I Servizi per le dipendenze patologiche sul territorio

Per questo sarà disponibile un servizio di chat di supporto con un link che rimanda ai Servizi per le dipendenze patologiche (SerDp) ai quali fare riferimento sul territorio. Un tema che sarà approfondito con gli esperti del settore e le parti interessate, in un confronto aperto sul tema del Gioco d’Azzardo che si apre sul portale web www.sequestoeungioco.org.

L’iniziativa sarà presentata nell’ambito dell’assemblea nazionale di Avviso pubblico, realtà nata nel ’96 che conta oggi, sull’adesione di quasi 500 enti locali e 11 Regioni. Ad illustrare il progetto come partner la Fondazione Adventum, nata nel ’95, dall’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste, per fornire un aiuto nelle situazioni di sovraindebitamento come risultato del ricorso all’usura.

Un milione e mezzo di italiani con un profilo a rischio

Diversi i problemi sul tappeto affrontati nel corso dell’incontro da esperti nei vari settori: dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai medici del Centro nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto Superiore di Sanità. Una task force a tutto campo per esaminare i vari fronti del gioco d’azzardo, che fa registrare un trend in costante salita, come dimostrano i dati: si è passati, infatti, dai 34 miliardi del 2006 ai 110 del 2019, cifra quest’ultima che si avvicina molto al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale, fissato per il triennio 2019-2021 in 114 miliardi di euro. Le perdite ammontano invece a 19 miliardi, un primato che piazza l’azienda “Azzardo Spa” al quarto posto per fatturato in Italia.

A queste cifre vanno aggiunti i costi sanitari, sociali e criminali, conseguenza del gioco d’azzardo: che vanno dalle cure per i soggetti che sviluppano la patologia alle difficoltà economiche per la perdita del lavoro. Problemi che riguardano una nutrita platea di persone, circa il 3% , tra i 18 milioni di giocatori effettivi in Italia. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, oltre un 1 milione e mezzo di cittadini - presenta il profilo di un giocatore problematico.