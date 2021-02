Vaccini in Lombardia, al via prenotazione per gli over 80: attesa sul sito di almeno un’ora, numero verde già in tilt

Alle 15 poche le prenotazioni in farmacia (680) e solo 50 dal medico di base. E proprio i medici di base cominciano ad avere dei dubbi sulla gestione della campagna vaccinale. In alcuni studi viene segnalato il problema dell’adesione ad una turnazione di 6 ore al giorno, perché lascerebbe scoperta la restante attività. «Se faccio turni di seri ore chi farà gli studi? Oppure, se aderiscono in pochi, gli altri dovranno fare tutto? È evidente che c’è un problema di personale non sufficiente», scrivono alcuni dottori di medicina generale alla Regione Lombardia.

Si aggiunge un problema: chi vaccinerà gli anziani che non possono uscire, magari perché costretti a letto? Dovrebbero proprio essere i medici di base a indicare chi sono, sulla base di elenchi forniti dalle Agenzie di tutela della salute. Per questa categoria dovrebbe essere utilizzata a breve la vaccinazione Moderna. Ma su questo punto regna ancora l’incertezza, perché se i medici sono pochi per i centri vaccinali, sarà difficile trovare personale per le emergenze domiciliari, quantomeno in tempi rapidi.

Il tema sta emergendo anche nei primi commenti della politica, e non solo da parte dell’opposizione di centrosinistra. «Necessario un vero piano vaccinale anticovid che tenga conto delle reali disponibilità in campo, dice il capodelegazione del Pd in commissione sanità in Consiglio regionale della Lombardia, Samuele Astuti, che spiega: «Alla vigilia dell’avvio della campagna vaccinale per gli over 80 le criticità emerse in queste settimane sono tante e la confusione è somma. I cittadini non sanno a chi rivolgersi per avere informazioni certe. Per questo è necessario stilare al più presto un vero piano vaccinale che tenga conto delle reali disponibilità dei soggetti coinvolti, a partire dai medici di base».

Anche il leader della Lega Matteo Salvini si è detto preoccupato della mancanza di dosi vaccinali, in ritardo, e di personale medico: «Tra sei mesi rischiamo di essere sempre qui...». Anche all’inizio della campagna vaccinale emerge con chiarezza che in Lombardia la questione della mancanza di medici è allarmante.