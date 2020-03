Al via le prenotazioni per la nuova Toyota Yaris La quarta generazione della compatta ibrida in arrivo nei concessionari

Toyota ha aperto le prenotazioni italiane per la nuova Yaris di quarta generazione. I clienti possono registrare il proprio interesse accedendo alla piattaforma online di nuova Yaris o della sua variante sportiva GR Yaris (qui il sito dedicato). Coloro che si prenoteranno saranno tra i primi a ricevere la nuova Yaris prevista in arrivo per giugno 2020, mentre per la sportiva GR Yaris si dovrà aspettare la fine dell'anno. I primi clienti verranno ricontattati dal concessionario nel mese di aprile per scegliere l'allestimento della nuova vettura, i cui prezzi non sono ancora stati comunicati.