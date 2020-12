Al via le prenotazioni online di Audi e-tron Gt Partono la produzione e le prenotazione della sportiva elettrica dei quattro anelli, la e-tron Gt.

Ha preso il via presso l'Audi Böllinger Höfe la produzione della nuova Gran Turismo elettrica: la e-tron Gt. Con questo modello sportivo a zero emissioni realizzato utilizzando esclusivamente energia rinnovabile e con l'applicazione del ciclo chiuso dell'alluminio, ha inizio la produzione della più potente vettura elettrica mai realizzata dal marchio di Ingolstadt, che può contare su caratteristiche distintive quali lo scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3.5 secondi per la variante Rs, la ricarica rapida in corrente continua (Dc) con potenze sino a 270 kW, sospensioni regolabili con molle pneumatiche a tripla camera, sound digitale che “copia” l'erogazione del powertrain e lo sterzo integrale, per la prima volta dedicato ad un modello della gamma e-tron (la famiglia elettrica del brand tedesco).

La sportiva 100% alla spina viene realizzata nel polo produttivo del Baden-Wittenberg, sito d'eccellenza della casa tedesca certificato carbon neutral di Heilbronn nelle immediate vicinanze dello stabilimento tedesco di Neckarsulm, di cui è parte integrante. Infatti, è stato concepito per la produzione in piccola serie, con processi innovativi e flessibili. La produzione di Audi R8 è iniziata qui nel 2014, per poi integrarvi e-tron Gt con l'integrazione di impianti all'avanguardia.

La possibilità di costruire due veicoli completamente diversi, come R8 (dotata di un V10 da 5,2 litri) ed e-tron Gt (con elettromotore) fa di questo stabilimento il più flessibile e dal quale nascono le due gamme Audi più potenti e veloci di sempre.

L'esclusività della gran turismo elettrica è ulteriormente sottolineata dall'apertura delle prenotazioni online. Analogamente a quanto accaduto con e-tron, prima vettura elettrica dei quattro anelli, Audi Italia dedica ad e-tron Gt un esclusivo processo di prenotazione: registrandosi sul sito, con un anticipo di 3.000 euro i clienti riceveranno un voucher con il quale recarsi in concessionaria per il perfezionamento dell'acquisto. La prenotazione garantirà la prelazione sulle prime consegne.



