Al via la presentazione dei simboli: dal Terzo polo a Forza Italia ecco i primi contrassegni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La corsa alle elezioni del 25 settembre è iniziata ufficialmente con la presentazione dei simboli. Dalle ore 8 alle ore 20 del 12 e 13 agosto e dalle ore 8 alle ore 16 del 14 agosto, presso il Viminale, dovranno essere depositati infatti i contrassegni dei partiti o movimenti. I giorni di tempo sono tre ma il giorno clou è il primo. Quello delle fila davanti ai cancelli del ministero per poter essere le prime a consegnare il proprio contrassegno. Il posto sulla scheda elettorale, infatti, è lo stesso dell’ordine di deposito.

I simboli già resi noti

Sono molti i simboli già resi noti: per il centrodestra i tre partiti principali Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, con ognuno il suo simbolo, e Noi Moderati, che fonde in sè “Noi con l’Italia di Maurizio Lupi”, Italia al centro di Toti e Coraggio Italia di Brugnaro, con lo scudo crociato della Dc e la scritta Libertas. Tra i contrassegni anche Impegno Civico di Luigi Di Maio e Bruno Tabacci. Poi Unione Popolare con De Magistris; Referendum e Democrazia di Marco Cappato; Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Ovviamente quello del Pd e quello del neonato terzo polo, il patto tra Matteo Renzi e Carlo Calenda, con i simboli di Azione e Italia Viva nella metà superiore, e il nome di Calenda in basso sopra il nome del gruppo europeo “Renew Europe”.

Loading...

Ppe nel simbolo di FI



Il primo partito a muoversi sul simbolo è stato Forza Italia il 9 agosto. Con tre parole in più in cima dentro lo stesso simbolo delle ultime elezioni politiche. Ossia: “Partito popolare europeo”, per ribadire il “pedigree” centrista ed europeista. Niente di casuale, soprattutto politicamente. La new entry è un altro modo per rafforzare l’intesa con quella che è la prima forza politica nel Parlamento di Strasburgo (il Ppe appunto), con cui FI è alleata da tempo. E implicitamente per segnare la differenza con Lega e Fratelli d’Italia, alleati in Italia e divisi in Europa. «Fi garantirà sempre l’appartenza all’Europa, ai valori dell’Occidente, alla Nato e che guarda agli Usa come al principale alleato in politica estera», ha puntualizzato Antonio Tajani.

Simbolo del Pd con scritta Italia democratica e progressista

Anche Il logo del Pd presenta alcune novità. Sotto la scritta Partito Democratico con il ramoscello di ulivo, c’è una parte in rosso con la scritta “Italia democratica e progressista”. Tutto ciò è dovuto al fatto che il Pd si presenterà con altre forze, come Articolo Uno, Demos e Psi.

Il nome di Calenda nel simbolo del Terzo polo

Alla fine l’atteso accordo tra il leader di Italia Viva Matteo Renzi e quello di Azione Carlo Calenda è arrivato. Il “cuore” dell’intesa prevede la leadership a Calenda, la lista unica, una presenza “paritaria” di candidati di Iv e Azione e il simbolo con il nome di Calenda in evidenza. Tra i dettagli dell’accordo c’è lo spazio lasciato nel simbolo a Renew Europe (presente all’Europarlamento grazie all’impegno di Sandro Gozi)