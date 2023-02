Al via il price cap sul gas: oggi non serve, in futuro possibili rischi

3' di lettura

Scatta l’ora X per il tetto europeo ai prezzi del gas e il mercato continua a non fare una piega, indifferente sia ai potenziali benefici della misura (che restano tutti da dimostrare, checché se ne dica) sia ai pericolosi effetti collaterali che viceversa potrebbe scatenare: rischi seri – anche per la stabilità finanziaria, come sono tornati di recente ad ammonire i regolatori – ma che oggi forse vengono percepiti come troppo remoti per suscitare qualche reazione.

Il combustibile per consegna il ...