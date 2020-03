Al via le prime consegne delle Hyundai Kona Electric prodotte in Europa A Nošovice sono usciti i primi esemplari del crossover a batteria

1' di lettura

Hyundai ha iniziato la produzione di Kona Electric nel suo stabilimento europeo di Nošovice in Repubblica Ceca, dal quale la scosa settimana sono usciti i primi esemplari diretti ai clienti europei. Lo Hyundai Motor Manufacturing Czech, uno dei più grandi e moderni stabilimenti di produzione in Europa, prevede di produrre oltre 35.000 Kona Electric in 12 mesi, con un ritmo di 150 unità al giorno. L'impianto produrrà la più potente delle due versioni di Hyundai Kona Electric, con un motore elettrico da 150 kW e una batteria da 64 kWh che garantisce un'autonomia di 449 km. Hyundai darà inoltre ai clienti l'opportunità di conoscere il tempo di arrivo previsto della Kona Electric ordinata tracciando l'auto dalla produzione fino alla spedizione finale. Kona Electric è la prima auto elettrica di nuova generazione prodotta in Repubblica Ceca. Insieme all'aumento della produzione nello stabilimento Hyundai di Ulsan in Corea, grazie alla produzione di Nošovice nel 2020 l'azienda triplicherà la disponibilità di Kona Electric per i clienti in Europa rispetto all'anno scorso. Nel 2020 Hyundai prevede di consegnare ai clienti europei più di 80.000 unità di veicoli a emissioni zero, tra cui Kona Electric, Ioniq Electric e il veicolo elettrico a celle a combustibile Nexo. Con questo sviluppo Hyundai punta già quest'anno a diventare il più grande fornitore di veicoli a emissioni zero in Europa.