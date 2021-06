Al via il primo Automotive Business Summit del Sole 24 Ore

1' di lettura

Fare il punto sull'industria automobilistica. Questo l'obiettivo del primo Automotive Business Summit organizzato da 24 Ore Eventi per Il Sole 24 Ore. Lunedì 14 giugno dalle ore 10 su https://streamingevent.ilsole24ore.com/automotive-business-summit si susseguiranno una serie di interventi di illustri Amministratori Delegati e figure chiave del mondo dell’automotive che descriveranno i cambiamenti in corso.

L'evoluzione della mobilità

Il mondo della mobilità sta cambiando ed è necessario parlarne per capirne meglio l'evoluzione e poter aiutare gli utenti ad orientarsi con un'informazione efficace e puntuale.

Mario Cianflone, Automotive Chief Editor Il Sole 24 Ore insieme a Pier Luigi Del Viscovo, Fondatore e Direttore del Centro Studi Fleet&Mobility, saranno di moderatori che condurranno verso l'evoluzione e le prospettive del mondo della mobilità interpellando Manager e Amministratori Delegati delle maggiori realtà nazionali.

Si parlerà di nuove tecnologie e della nuova mobilità in ottica sostenibile, tematiche che oggi rappresentano un cambiamento epocale con importanti ripercussioni su car makers, filiera e consumi. Tra i temi che verranno affrontati, l’evoluzione nei modelli di business, i nuovi paradigmi per una mobilità sostenibile, la transizione verso una nuova generazione di motorsport, la digitalizzazione e l'auto intelligente e connessa, i cambiamenti nell’aftermarket e i nuovi modelli per il post vendita. Tra i relatori ci sono i top manager delle principali case automobilitiche e analisti di spicco dell’industria dell’auto. Main partner dell'evento sono BCG, Capgemini e LeasePlan, official partner sono Acea e Continental, Event Partner è UnipolSai. Con la partecipazione di : Ford, Jaguar Land Rover, Kia, Mercedes Benz Vans, Stellantis e Volvo.