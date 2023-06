Al via progetto per le scuole superiori nei musei e negli archivi d’impresa

Ascolta la versione audio dell'articolo

È in partenza il progetto “A scuola d'impresa – L'Italia nei nostri musei e archivi d'impresa”, che si svolgerà durante l'anno scolastico 2023-2024, un nuovo progetto di Museimpresa, in collaborazione con Liuc heritage hub e l'Archivio del cinema industriale e della comunicazione d'impresa.

L’Associazione italiana archivi e musei d'Impresa riunisce oltre 130 musei e archivi di grandi, medie e piccole imprese italiane per mettere a disposizione dei più giovani un ricco e completo patrimonio storico e culturale.



Il progetto è rivolto agli studenti e alle studentesse del triennio della scuola secondaria di II grado, di tutti gli indirizzi di studio.

Al progetto partecipano 38 Musei e archivi storici coinvolti dall'associazione Museimpresa, e i percorsi previsti sono tutti straordinariamente creativi e innovativ.Tra questi:

- quello proposto dal Museo del Tartufo Urbani, a Scheggino, in Umbria, che prevede la realizzazione di piatti a base di tartufo realizzati con antiche ricette conservate nell'archivio del museo, a cui farà seguito una mostra fotografica;

- a Sassuolo, in Emilia-Romagna, invece, gli studenti avranno l'opportunità di conoscere le tecniche per realizzare un pattern decorativo per le piastrelle in ceramica che Galleria Marca Corona realizza dal 1741;

- in Piemonte, a Biella, grazie alla Fondazione Fila museum, il progetto prevede la realizzazione di un podcast per raccontare la storia della Fila, il museo e i successi sportivi che hanno accompagnato lo storico marchio;

- sempre in Piemonte, a Settimo Torinese, si realizzerà anche il progetto che coinvolge il marchio Aurora con il museo officina della Scrittura, dove nel progetto Writing for future i ragazzi potranno realizzare dei video finalizzati alla promozione della scrittura;

- gli studenti che visiteranno il quartier generale e l'Archivio storico Barilla, in provincia di Parma, realizzeranno invece l'ambizioso progetto di un museo virtuale;

- il museo teatrale alla Scala di Milano, luogo privilegiato di narrazione della storia del melodramma e in particolare del Teatro alla Scala accompagnerà un percorso per la realizzazione di un video che prenda le mosse dallo studio dell'archivio storico del Teatro;

Orientamento e Pcto

Aa scuola d'impresa è un progetto pensato come percorso per l'Orientamento e Pcto (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento).

Sono già aperte le iscrizioni per le scuole in tutta Italia che desiderano partecipare al progetto. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.museimpresa.com.