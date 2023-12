Al via il programma Interreg Italia-Malta: primo bando da 27 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stato pubblicato online qualche giorno fa ma per l’ufficialità bisognerà aspettare ancora qualche giorno quando arriverà la pubblicazione in Gazzetta. È il primo bando della nuova programmazione Interreg Italia-Malta 2021-2027, programma di cooperazione territoriale europea di tipo transfrontaliero marittimo che coinvolge la Sicilia e Malta con l’obiettivo di rafforzare la coesione economica e sociale dell’area: si tratta dell’avviso n. 1 di questo programma e in generale, per quanto riguarda la Sicilia, dell’avviso n. 1 di tutta la programmazione dei fondi Ue 2021-2027. «Quella tra la Sicilia e Malta – dice l’assessore alle Infrastrutture e mobilità della Regione Siciliana, Alessandro Aricò – è un’importante collaborazione ultra decennale che coinvolge due isole che rappresentano il cuore del Mediterraneo. Il ciclo di programmazione del Programma Interreg Italia-Malta 2014/2020, che ha investito oltre 51 milioni di euro nei due territori transfrontalieri, si è chiuso con ottimi risultati e, adesso, si apre il nuovo ciclo 2021/2027 che finanzierà progetti su diversi temi con particolare attenzione a quelli ambientali, della ricerca ma anche di scambio di buone pratiche che contribuiranno ancora di più allo sviluppo socio-economico di due territori così centrali nell’area mediterranea».

Il primo avviso della nuova programmazione

Questo primo avviso vale 27,669 milioni su una dotazione complessiva del programma di 57,604 milioni di euro, cofinanziati per l’80% dall’Unione europea, grazie al Fondo europeo di sviluppo regionale. Il programma è gestito dall’Autorità di gestione presieduta da Vincenzo Falgares, direttore generale del dipartimento Programmazione della Regione siciliana.

La presentazione pubblica del bando è avvenuta nel corso dell’evento di chiusura del Programma Interreg Italia Malta 2014-2020, che ha avuto una dotazione finanziaria di 51,708 milioni e ha finanziato 33 progetti, attuati da 158 beneficiari (96 italiani e 62 maltesi).

Le quattro priorità dell’avviso

Il nuovo bando, in linea con quanto stabilito dal Comitato di sorveglianza, si muove su quattro assi prioritari. Il primo, cui sono destinati 9,386 milioni, punta a promuovere la ricerca e l’innovazione e lo sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente con due obiettivi specifici: sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l’introduzione di tecnologie avanzate nell’area transfrontaliera (la dotazione è di sei milioni); sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l’imprenditorialità dell’area transfrontaliera (la dotazione è di 3,386 milioni).

L’attenzione alla sostenibilità ambientale

La seconda priorità punta a rafforzare la protezione e la preservazione della natura anche attraverso l’uso efficiente delle risorse e ha, in questo bando, una dotazione complessiva di 13,241 milioni e persegue tre obiettivi specifici: promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi di catastrofe e la resilienza dell’area transfrontaliera (la dotazione è di 5,693 milioni); promuovere la transizione verso un’economia circolare dell’area transfrontaliera (la dotazione è di 2,515 milioni); rafforzare la protezione e la preservazione della natura, la biodiversità e le infrastrutture verdi e ridurre tutte le forme di inquinamento dell’area transfrontaliera (la dotazione è di poco più di cinque milioni). La terza priorità indicata nell’avviso 1/2023 punta sul ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico e ha un solo obviettivo specifico: rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile dell’area transfrontaliera nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale (la dotazione è di 1,976 milioni). La quarta priorità punta a migliorare la governance tra l’Italia e Malta aumentando l’efficienza e l’efficacia della cooperazione nell’area transfrontaliera (la dotazione è di 3,043 milioni).