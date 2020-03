Al via le prove Invalsi 2020, ecco tutto quello che c’è da sapere Da quest’anno la partecipazione ai test (non il risultato ottenuto) è requisito di ammissione alla maturità. Gli esiti delle prove non entrano neppure nel curriculum dello studente di Claudio Tucci

(Flavio Lo Scalzo / AGF)

Il primo giorno di prove Invalsi 2020 è filato tutto liscio: i test in italiano, matematica, inglese, dallo scorso anno svolte al computer, sono stati oltre 25mila, e non si sono registrate particolari difficoltà tecnico-informatiche. Quest’anno il riflettore sull’Invalsi si è acceso maggiormente, visto che, per la prima volta, la partecipazione alle prove è obbligatoria, essendo divenuta requisito di ammissione agli esami di Stato.

Cosa significa requisito di ammissione

Complessivamente, sono 476.867, suddivisi in 26.148 classi, gli studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado chiamati ad affrontare, fino a fine mese, le prove Invalsi. Attenzione: il fatto che Invalsi sia requisito di ammissione alla maturità va chiarito. È infatti requisito di ammissione la solo partecipazione alle prove, non anche il risultato conseguito nelle stesse (che, in quanto tale, non influirà sulla maturità). Le prove, come noto, sono tre: italiano, matematica e inglese, reading e listening.

I recuperi nei territori colpiti dall’emergenza sanitaria

L’avvio delle prove quest’anno ha coinciso in alcune regioni italiane con la sospensione delle attività didattiche causata dalla situazione sanitaria in continua evoluzione, legata al coronavirus. E ciò ha portato a rendere “più fluido” il calendario di somministrazione delle prove. Nei giorni scorsi l’Invalsi, per ridurre il più possibile il disagio generato dall’eccezionalità degli eventi, ha inviato alle istituzioni scolastiche interessate una nota con la quale ha comunicato che appena possibile saranno fornite tutte le informazioni necessarie per l’eventuale riorganizzazione delle finestre di somministrazione di ciascuna scuola, al fine di consentire lo svolgimento delle prove nella massima serenità.

I risultati (però) sono oscurati

L’altra novità di quest’anno è che nemmeno stavolta i risultati delle prove Invalsi avranno una qualche visibilità, una volta che lo studente esce dalla scuola. Il curriculum dello studente infatti è slittato ancora, all’anno scolastico 2020-2021. E nel documento - da allegare al diploma di maturità contenente l’elenco delle competenze formali e informali acquisite dagli studenti - non entreranno i risultati dei test Invalsi. A prevedere l’oscuramento è stato l’ultimo Milleproroghe, che ha espressamente eliminato il riferimento ai livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale predisposte dall’Invalsi, distinti per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione (italiano, matematica e inglese), e alla certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Gli esiti delle prove Invalsi verranno, comunque, restituiti alle scuole e agli studenti maggiorenni che, tramite le credenziali ricevute alla registrazione per sostenere le prove, potranno accedere direttamente ai propri risultati secondo modalità e tempi che saranno indicati sul sito dell’Invalsi.