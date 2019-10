Al via il reattore Enea a Frascati, sfida per il Lazio da 1,7 miliardi Entro il 2025 energia pulita e sicura attraverso la fusione nucleare. Il racconto del progetto che vedrà la nascita a Frascati di un polo scientifico-tecnologico all'avanguardia sul Centro in edicola l’11 ottobre.

Energia, Testa (Enea): al via progetto DTT, da BEI 250 mln euro

Accende ufficialmente i motori, con il via alle prime gare, il nuovo reattore Dtt (Divertor tokamak test), targato Enea, che vedrà la nascita a Frascati di un polo scientifico-tecnologico all'avanguardia, il cui fulcro sarà rappresentato da una macchina sperimentale ideata per produrre energia pulita e sicura entro il 2050 attraverso la fusione nucleare. Il ritorno complessivo per il territorio sarà di 1,7 miliardi di euro con 1500 nuovi occupati tra scienziati e tecnici.

Sul Sole 24 Ore il racconto di un progetto, che prevede un investimento di 500 milioni, con il coinvolgimento di più soggetti, a partire dalla Bei (la Banca Europea per gli investimenti) che ha messo sul piatto 250 milioni alla Regione Lazio che ha assicurato 25 milioni e un ulteriore contributo da 40 milioni per opere civili. Con rilevanti riverberi sia per le imprese chiamate a fornire servizi direttamente sia per tutto il terziario collegato.