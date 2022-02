Al via il recupero dell’isola di San Secondo a Venezia

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'isola di San Secondo nella laguna di Venezia rinasce location turistica di alto livello. A trasformare l'isolotto di 12 mila metri quadrati, oggi completamente ricoperto dalla vegetazione ma in passato custode della chiesa dedicata a Sant'Erasmo e poi della polveriera della Serenissima, è la New Fari. Ossia la società di Cagliari che ha firmato la concessione per la gestione dell'intero compendio per cinquant'anni. Il nuovo corso per l'isola che si trova tra San Giuliano e Venezia è già iniziato.

«Si tratta di un progetto importante e ambizioso che punta a valorizzare al massimo uno spazio fantastico come quello dell'isola - commenta Massimo Balia, socio della New Fari - infatti, proprio in questo periodo è iniziato l'accantieramento».

Il progetto, forte di un investimento di tre milioni di euro, prevede una serie di interventi volti a trasformare l'area «nel rispetto della sua morfologia iniziale valorizzandola a fini turistici». Le opere, che prevedono uno stanziamento di tre milioni di euro riguarderanno sia l'edificio (costruito intorno al 700 e utilizzato come polveriera), sia la parte circostante.

«Si prevede il recupero del fortino con la realizzazione di sei suite, un ristorante, una sala polivalente per la gestione di eventi - argomenta Balia - inoltre una Spa». Strutture che saranno immerse in un vero e proprio parco botanico.

«Lo spazio verde - argomenta - sarà destinato a essere la cornice di eventi di caratura internazionale e dove troveranno allocazione ancora una piscina in cristallo sulla laguna ed una darsena attrezzata di 5000 metri quadri».