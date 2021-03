Mattarella al Sole 24 Ore: collaborare e liberarsi dalla retorica del declino

16:55 Garrone (Sole 24 Ore): competenza ed efficienza tra i pilastri della nuova sfida

«Il 2020 tra emergenza sanitaria ed economica è stato un anno difficile e doloroso per tutti, per le famiglie, per gli studenti, per le aziende e per il lavoratori. Anche per il Sole 24 Ore è stato un anno molto complicato per la crisi dell’editoria, per la crisi economica legata alla pandemia e ai vari lockdown. Da presidente di questo gruppo editoriale e multimediale sento di dover esprimere grande soddisfazione per i risultati del bilancio 2020 approvati ieri dal cda. Risultati buoni che esprimono il grande impegno di tutte le persone che lavorano per questa grande azienda.

L'intervento del presidente del Gruppo 24 Ore Edoardo Garrone Visualizza

Da imprenditore aggiungo che non possiamo accontentarci e non possiamo fermarci. Dobbiamo fare ancora uno sforzo, dobbiamo spingere l'acceleratore sull' innovazione di prodotto e di processo». Lo ha detto Edoardo Garrone, presidente del Gruppo 24 Ore, aprendo l'evento 'Reshape the world'. Competenza ed efficienza sono «tra i pilastri su cui basare la nuova sfida. La nostra attività è per noi anche un servizio alla collettività, per questo il Sole 24 Ore è stato, è oggi e rimarrà un patrimonio del nostro Paese».