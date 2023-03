Al via la riforma civile ma i depositi telematici non partono per tutti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debuttano dopodomani le novità introdotte dalla riforma del processo civile. Fra queste sono previste anche la nuova procedura unificata per i giudizi civili in materia di persone, minori e famiglie, da utilizzare sia nei tribunali ordinari, sia in quelli per i minorenni; e il procedimento semplificato di cognizione, da seguire di fronte al giudice di pace, che guadagna anche una competenza più ampia.

Le modifiche sono previste per i procedimenti instaurati da mercoledì 1° marzo. Per i giudizi avviati fino al 28 febbraio, invece, continueranno a valere le vecchie regole. Ma nella prima fase giudici di pace e tribunali per i minorenni dovranno affrontare il cambio di passo con i vecchi strumenti. Per questi uffici, infatti, è il 30 giugno la data indicata dalla riforma per il deposito per via telematica di atti, documenti e provvedimenti: fino ad allora anche i nuovi fascicoli saranno cartacei.

Si tratta, del resto, di un passaggio epocale, perché questi uffici sono finora stati esclusi dal processo civile telematico, che è invece operativo da tempo nei tribunali e nelle corti d’appello e, più di recente, anche in Cassazione. E la riforma del processo civile, varata per centrare gli obiettivi indicati nel Pnrr, ossia il taglio del 40% dei tempi dei giudizi civili e la riduzione del 90% dell’arretrato cronico entro giugno 2026, punta molto sulla digitalizzazione. Ma fissa un percorso a tappe, che è, tra l’altro, già stato al centro di correzioni da parte della legge di Bilancio e del decreto Pnrr. Così, i depositi telematici sono obbligatori in tribunale, corte d’appello e Cassazione dal 1° gennaio, mentre la scadenza è al 30 giugno per giudici di pace e tribunali per i minorenni.

A oggi, l’obiettivo della digitalizzazione è vicino per il giudice di pace. Il sistema è stato realizzato e distribuito negli uffici; ora va attivato con sperimentazioni puntuali per diffonderlo dal 30 giugno su scala nazionale.

Più difficile è la situazione dei tribunali per i minorenni, che già partivano in svantaggio, con un processo tutto cartaceo e poche risorse umane. È stato creato un gruppo di lavoro, con l’incarico di individuare le modifiche ai sistemi esistenti da adottare entro giugno. In cantiere c’è anche un sistema nuovo, che però non sarà disponibile a breve: guarda al futuro Tribunale unico per le persone, i minorenni e le famiglie, che in base alla riforma, sostituirà (da ottobre 2024) i tribunali per i minorenni e le sezioni famiglia dei tribunali ordinari.