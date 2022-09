Via libera del Cdm a riforma della giustizia e Nadef: inflazione giù entro fine anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Via libera del Consiglio dei ministri all’unanimità alla riforma della giustizia. Dopo il parere delle Camere, arriva dunque anche il via libera definitivo ai decreti attuativi della riforma della giustizia, civile e penale. Si tratta, in particolare, dei tre pilastri della riforma Cartabia: il nuovo ufficio del processo, la revisione del processo civile e la riscrittura di quello penale. Provvedimenti che sono punti cardine nel contesto delle norme di attuazione del Pnrr con gli obiettivi di sensibile riduzione della durata dei giudizi, sia civili sia penali.

Ok Cdm anche alla Nadef: la crescita 2023 si ferma allo 0,6%

Semaforo verde da parte del Governo anche alla Nadef, ovvero la Nota di aggiornamento del Def. Il Pil rallenta ed è atteso crescere solo dello 0,6% nel 2023. In particolare, nella Nadef la crescita stimata del Pil nel 2022 è del +3,3%, con una revisione al rialzo rispetto alle previsioni del Def di aprile (+3,1%). Nel 2023, invece, rallenterà al +0,6%, per poi risalire (in questo caso le stime confermano le previsioni del Def) a +1,8% nel 2024 e +1,5% nel 2025. «La previsione di aumento del Pil per quest’anno viene rivista al rialzo», si legge nel documento, «grazie alla crescita superiore al previsto registrata nel primo semestre e pur scontando una lieve flessione del Pil nella seconda metà dell’anno».

Loading...

Deficit scende al 5,1% quest’anno, al 3,4% nel 2023

Sempre nel documento viene spiegato che l’indebitamento netto tendenziale nel 2022 scende al 5,1% (a fronte dell’obiettivo del 5,6% indicato in aprile col Def) e si attesterà al 3,4% nel 2023, sempre in calo dalla stima del Def (3,9%). «Nelle proiezioni aggiornate per il 2022 la finanza pubblica beneficia del positivo andamento delle entrate e della moderazione della spesa primaria sin qui registrate quest’anno, mentre risente dell’impatto sul servizio del debito dell’aumento dei tassi di interesse e della rivalutazione del nozionale dei titoli di stato indicizzati all’inflazione», si spiega.

Inflazione comincerà a scendere entro fine anno

Quanto all’inflazione, «l’aggiornamento della previsione evidenzia anche un rialzo del sentiero dell’inflazione e della crescita salariale; si continua comunque a prevedere che il tasso di inflazione cominci a scendere entro la fine di quest’anno». La Nadef contiene solo il quadro tendenziale e non quello programmatico, lasciando la programmazione delle spese al governo che verrà.

Impatto rilevante rialzo interessi, spesa 2023 al 3,9%

Nel 2023 «permarranno gli effetti del rialzo dei tassi di interesse» e «la spesa per interessi sarà pari al 3,9 per cento del Pil». È quanto si legge nella Nota di aggiornamento al Def. L’aumento di «tassi e rendimenti» ha «un impatto negativo sul Pil che è marginale per quest’anno ma molto significativo sul 2023 e rilevante sugli anni successivi».