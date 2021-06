Al via il “Romano Cagnoni Award” dedicato alla fotografia

3' di lettura

Al via la seconda edizione del Romano Cagnoni Award, premio internazionale di fotogiornalismo rivolto ai fotografi di tutto il mondo che, dal 15 giugno 2021 potranno presentare le proprie candidature.

Promosso dalla Fondazione Romano Cagnoni, in collaborazione con Photolux Festival, il Premio nasce nel 2019, in memoria del grande fotoreporter Romano Cagnoni (1935-2018), con l’intento di supportare i fotografi che indagano, con profondità e partecipazione, argomenti legati alla condizione umana, al cambiamento sociale e ambientale, alle crisi umanitarie e alla violazione dei diritti umani nel mondo.

Loading...

Il Premio si presenta in una veste rinnovata, ad iniziare dal nome RCA - Romano Cagnoni Award - per sottolineare la matrice internazionale dell’iniziativa, che vuole accogliere candidature da tutto il mondo.

«Romano è stato un fotoreporter che ha lavorato a livello internazionale, collaborando e pubblicando sulle testate che hanno fatto la storia del fotogiornalismo, come LIFE Magazine, Sunday Times, The New York Times e tante altre - dichiara Patricia Franceschetti Cagnoni, presidente della Fondazione Romano Cagnoni - l’idea che un premio porti il suo nome, vuol dire continuare a ricordare quelli che sono stati i valori alla base della sua ricerca e a trasmetterli anche alle giovani generazioni. Allo stesso tempo è un segnale importante per supportare il fotogiornalismo, in un momento di crisi e di cambiamento come quello che stiamo attraversando».

Si conferma la fondamentale collaborazione della Fondazione con il Photolux Festival – Biennale Internazionale di Fotografia, co-diretta da Enrico Stefanelli, Chiara Ruberti, Rica Cerbarano e Francesco Colombelli e si instaura una nuova parternship con LensCulture, tra le principali piattaforme online dedicate alla fotografia contemporanea.