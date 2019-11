Al via da sabato 23 novembre il Sistema Food & Beverage24

Alla cucina ed alla cultura del cibo è invece dedicato il programma condotto da Davide Oldani e Pierluigi Pardo “Mangia come parli”, in onda al sabato dalle 11 alle 12 e la domenica dalle 20 alle 21. La strana coppia composta da uno chef stellato e da un giornalista sportivo con la passione per il bon vivre dà vita a un programma di cucina e cultura del cibo. Il programma fa conoscere meglio materie prime e prodotti di stagione, le tradizioni culinarie, offre consigli gastronomici. Si prende spunto dalla cucina per parlare di vita e di cibi che rendono la vita più gradevole. Tutto condito con grande ironia.

Il notiziario specializzato dell'agenzia di stampa Radiocor trasmette in real time le informazioni specialistiche utili agli operatori del settore agroalimentare con notizie sulle principali aziende, associazioni di settore/categoria, classifiche e normative di settore. L'offerta editoriale BtoB vede anche la realizzazione di newsletter digitali su novità fiscali, politiche agricole comunitarie e nazionali, analisi congiunturali, innovazione, quaderni cartacei e digitali sulle principali tematiche di settore, e per la messa a punto di eventi tailor made.

La piattaforma Food&Beverage24 si completa con gli eventi. In particolare nel primo semestre 2020 sono in programma due appuntamenti: il primo è Food Economy Summit, iniziativa che analizzerà tutta la filiera dell'agroalimentare attraverso un confronto tra aziende del settore e istituzioni sui temi dello sviluppo, della sostenibilità e dell'innovazione. Il secondo evento è il Business Tech Forum, dedicato all'innovazione e all'industria 4.0, al cui interno sarà dedicato un focus speciale all’agritech, con l'adozione sempre crescente di software e strumentazioni avanzate - dai sensori per monitorare le colture e gli allevamenti fino ai droni impiegati per scopi diversi – in grado di rendere le attività agricole sempre più precise, redditizie e sostenibili.

Un sistema multipiattaforma completo e integrato, quello che il Gruppo 24 ORE mette in campo al servizio del business del food&beverage, che permette a tutte le realtà del settore di entrare a contatto con tutti i target che ne sono interessati, da quello professionale a quello consumer attraverso i contenuti autorevoli e ad alto valore aggiunto di tutte le redazioni del Gruppo 24 ORE.