Al via i saldi online: occhio alle truffe. Ecco sette regole per evitarle

3. È tutta una questione di reputazione

Quando decidiamo di comprare qualcosa da un sito, dobbiamo spendere qualche minuto per investigare sulla sua reputazione e, in caso di siti che aggregano più venditori come avviene su Amazon o eBay, dobbiamo cercare informazioni sul singolo negoziante invece che sulla piattaforma. Una semplice ricerca su Internet tramite un motore di ricerca dovrebbe già darci una buona base per capire se si tratta di un negozio o venditore conosciuto e affidabile o no. In ogni caso, ci dirà se il venditore si trova in Italia o in un altro Paese, molto spesso la Cina, dandoci più indicazioni sui tempi di consegna e sulle garanzie al consumatore di cui potremmo (non) godere.

4. Usiamo la carta di credito il meno possibile

Al giorno d'oggi abbiamo a disposizione un gran numero di strumenti per evitare di dare il nostro numero di carta di credito direttamente ai siti web. Sfruttiamoli: si va dal classico Paypal al meno conosciuto, ma italianissimo e in forte crescita, Satispay passando per carte di debito ricaricabili. Facciamo attenzione, quando arriviamo alla cassa, a verificare che l'addebito non sia ricorrente ma singolo. Alcuni servizi, infatti, attivano un abbonamento mensile. Viene sempre specificato in fase di pagamento, ma troppo spesso siamo abituati a cliccare velocemente su “avanti” o “Ok” senza davvero leggere cosa ci stanno dicendo.



5. Se l'offerta è troppo buona per essere vera, non lo è.

Un grandissimo classico delle truffe durante i saldi è quello di proporre prodotti costosi a un terzo o addirittura meno del loro prezzo. Diffidate sempre da queste “super offerte”. Andando a controllare la reputazione del sito, scoprirete che è appena nato (cosa molto sospetta) o già conosciuto come truffaldino.

