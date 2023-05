Al via il Salone di Venezia, con 220 espositori

Ascolta la versione audio dell'articolo

Oltre 1.100 metri lineari di pontili, 30mila metri quadrati di spazi espositivi esterni e 220 espositori (di cui 180 nazionali e il restante proveniente da Uk, Croazia, Slovenia, Polonia, Spagna, Francia, Germania, Austria, Montecarlo, Svezia, Danimarca, Finlandia) che porteranno negli spazi dell'Arsenale 300 imbarcazioni, di cui 240 in acqua.



Sono i numeri del Salone nautico di Venezia che si apre mercoledì 31 maggio (e durerà fino a domenica 4 giugno), alla presenza del presidente del senato, Ignazio La Russa e del vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nonché dell’ammiraglio Enrico Credendino, capo di Stato maggiore della Marina militare.

Quarta edizione

La quarta edizione della kermesse, spiegano gli organizzatori (cioè la società Vela, per conto del Comune di Venezia, in collaborazione con la Marina), si conferma «una manifestazione dedicata soprattutto agli armatori che navigano l’Adriatico e tutta la lunga rotta che da Venezia porta a Istanbul lungo il Mediterraneo Orientale».

I numeri del mercato della nautica, peraltro, sono in crescita; come certifica una recente ricerca di Deloitte per Confindustria nautica: il valore della produzione dei cantieri italiani ha raggiunto un valore, nel 2021, di 3,6 miliardi di euro con un incremento del 34% rispetto al 2020 e una stima di superare i 4,1 nel corso del 2022. In crescita anche le esportazioni, che salgono del 34,7%.

Focus sulla sostenibilità

Nei cinque giorni dell’evento, al centro dell’attenzione sarà la sostenibilità e si susseguiranno una cinquantina di appuntamenti scientifici come convegni, conferenze e presentazioni. Oltre, ovviamente, a prove in acqua e laboratori e attività didattiche per bambini e famiglie .