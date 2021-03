Al via la seconda generazione di Galileo: Thales Alenia Space in prima fila

Sono previsti tre satelliti coreani in orbita geostazionaria, a oltre 30.000 chilometri dalla Terra e che ruotano con essa rimanendo quindi sempre sopra lo stesso punto, e altri quattro che invece staranno in orbita bassa, sotto i 1000 chilometri dal suolo.

L’utilità del posizionamento

Il sistema di posizionamento globale è per gli Stati indispensabile e per noi un compagno di vita quotidiana: ci accompagna nello smartphone, ci indica la latitudine, longitudine, altezza sul mare, l'ora con precisione atomica, ma ci permette anche di ritrovare la macchina, permette al camioncino del latte o al taxi o al porta valori di essere seguito continuamente, per non parlare di navi e aerei, insomma non se ne può proprio fare a meno e la lista di applicazioni sarebbe infinita.

Una curiosità, per avere un'idea di quel che c'è sulle nostre teste si può montare sullo smartphone una app per la verifica del sistema, per esempio “Gps test”, e vedere, se si ha uno smartphone aggiornato, che anche nel profondo di una valle dolomitica il nostro cellulare riceve segnale e dati da una decina di satelliti americani, una decina di satelliti europei Galileo, un paio di Glonass, e sei satelliti cinesi. L'esempio è reale.

Quel che c'è da dire oggi è che è proprio bello che l'Europa, con il progetto Galileo, che è della Commissione Europea che utilizza l'Esa, l'Agenzia spaziale europea, come importante braccio ma solo tecnologico esecutivo, sia in cima alla classifica di questi sistemi per precisione e servizi.