13:33 Al via la seconda giornata del «Made in Italy Summit 2021»

Al via la seconda giornata del “Made in Italy Summit 2021”, tre giorni no stop organizzati da Il Sole 24 Ore e Financial Times in collaborazione con Sky TG24 per promuovere l’economia italiana dopo la pandemia coronavirus. Nella giornata di oggi, martedì 5 ottobre, si affronteranno i fattori della ripartenza del Made in Italy nel settore del fashion e del design; nei settori agroalimentare e vitivinicolo italiani; in quelli della cultura e del turismo, nello sport system e, infine, nella manifattura. Interverranno, tra gli altri, la viceministra degli Affari esteri Marina Sereni, il presidente Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa, il presidente di Federturismo Marina Lallli, e il ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini.