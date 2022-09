La settimana della moda si apre con ottimismo, eventi e numeri in crescita

Ascolta la versione audio dell'articolo

Difficile ricordare una vigilia di settimana della moda donna più effervescente di questa. Complice forse il clima ancora estivo, appena prima dell’inizio ufficiale dell’autunno, Milano torna a essere capitale mondiale del pret-à-porter, dopo le fashion week di New York e Londra. Contingenze a parte (negli Stati Uniti le sfilate sono sempre più eventi a uso e consumo dei clienti finali, nel Regno Unito questa volta l’attenzione era tutta sui funerali della regina), l’unicità e la forza di Milano, persino se confrontata con Parigi, che raccoglierà il testimone martedì 27, è che dietro il calendario di eventi e presentazioni in showroom (oltre 200) c’è la filiera del tessile-moda-accessorio (Tma).

Un volano economico e di immagine per il nostro Paese che nel 2022 – scenari geopolitici e finanziari permettendo – si avvicinerà al record dei cento miliardi del pre Covid. A rafforzare l’idea di sistema e filiera integra (che nessun altro Paese ha al mondo e che dovremmo proteggere con molta maggiore convinzione) a questa tornata di sfilate settembrine si sono aggiunte le fiere legate al Tma, con uno sforzo senza precedenti di coordinamento e sinergia.

Si sono già chiuse Micam (calzature), Mipel (pelletteria), theOne (abbigliamento) e Homi (bijoux) e subito prima si era svolta Filo (filati di qualità). Si apre in compenso Lineapelle e tra poi White e l’elenco di eventi sarebbe ancora più lungo, perché vanno aggiunge mostre di fotografia e design e naturalmente di moda. Senza dimenticare i tanti anniversari celebrati in questi giorni, che una volta di più danno l’idea della lunga storia e tradizione del Tma italiano. Il marchio di abbigliamento Peserico ha festeggiato 60 anni, con la prima sfilata della sua storia in via Cernaia, dietro la Basilica di San Marco; Pierre Mantoux, marchio di calze nato 90 anni fa in Italia, si è regalato una capsule con Carine Roitfeld, ex direttrice di Vogue Francia e per anni musa di Karl Lagerfeld. Sabato 24 Moncler organizzerà in piazza Duomo un autentico show per i 70 anni e Diesel ha scelto di aprirsi alla città con una sfilata all’Allianz Cloud Arena per 4.500 persone, tra le quali i dipendenti dell’azienda e studenti di scuole di moda, patrocinata dal Comune di Milano.

E a proposito di cifre tonde, la nuova edizione di Lineapelle, vetrina della filiera della conceria, è la numero cento ed è incentrata sulla sostenibilità, che da strategia (o greenwashing) sta diventando cambiamento sociale e culturale, delle persone e delle aziende ancora prima che delle istituzioni e della politica. Fino a giovedì 22 Fieramilano Rho ospiterà 1.134 espositori (in crescita di quasi il 20% rispetto all’edizione dello scorso febbraio) da 40 Paesi, riuniti nel claim Back to the next. Non un ritorno al passato, bensì la celebrazione di una visione progettuale futuribile che, in questa edizione, si arricchisce di un ampio e trasversale programma di attività di approfondimento e promozione e che si svolgerà in contemporanea con la fiera della tecnologia Simac Tanning Tech. Senza mai dimenticare l’attuale fase congiunturale, dominata da profonde incertezze e preoccupazioni legate all'emergenza energetica, che sta facendo lievitare in modo esponenziale e incontrollato ogni voce di costo aziendale.