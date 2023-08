Al via i sostegni per mediazione e negoziazione con gli avvocati

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Arrivano i nuovi sostegni per mediazione e negoziazione assistita, cioè le procedure con cui le parti in lite cercano un accordo fuori dal processo con l’aiuto di un mediatore (nel primo caso) o dei rispettivi avvocati (nel secondo). Entrano in vigore martedì 22 agosto i due decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto, che attuano i crediti d’imposta per recuperare parte delle spese e il patrocinio a carico dello Stato per chi ha redditi bassi.

Una piccola rivoluzione voluta dalla riforma Cartabia della giustizia civile per rendere più appetibile la risoluzione alternativa delle liti: soprattutto con la mediazione, che beneficia di aiuti più generosi e ampi.

Loading...

I numeri

Nel 2022 sono state avviate oltre 155mila mediazioni, in calo rispetto al 2021 (che però aveva beneficiato del rimbalzo dopo il rallentamento del 2020) ma in aumento rispetto agli anni pre Covid (+2% sul 2018). Il trend è in crescita anche nei primi tre mesi di quest’anno: dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 sono state iniziate 44.556 procedure, il 4% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e il 15,8% in più delle 38.472 del primo trimestre 2019. Anche la quota di procedure che portano a un accordo è in miglioramento. Nel 2022 nel 51,8% delle 136mila procedure definite la parte invitata si è presentata al tavolo (la percentuale era del 49,2% nel 2019); in questi casi, il 28,9% delle mediazioni si è concluso con un accordo.

Cresce l’appeal anche delle negoziazioni assistite, utilizzate perlopiù per le separazioni e i divorzi: nel 2021 gli accordi raggiunti sono stati quasi 17mila, il 15% in più rispetto al 2018.

Numeri in aumento, quindi, ma che restano comunque limitati se messi accanto ai 2,8 milioni di procedimenti civili pendenti nei tre gradi di giudizio al 31 marzo scorso.