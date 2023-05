Al via la stagione balneare: ecco le Regioni già pronte

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Mentre continua la pressione dell’Europa perché l’Italia applichi la direttiva Bolkestein sulle concessioni balneari per aprire il settore alla concorrenza, è già cominciata in alcuni regioni la stagione balneare 2023 (è il caso di Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Sardegna e Marche). In molti altri territori - nonostante il maltempo - si parte da lunedì 1° maggio. Ecco il calendario nel dettaglio.

Stabilmenti già aperti

Sul litorale dell’Abruzzo la stagione balneare è cominciata il 6 marzo (e andrà avanti fino al 26 novembre). In Sardegna e Basilicata, come ogni anno, si è partiti il 1° aprile e si chiuderà il 31 ottobre. Date quasi identiche in Emilia-Romagna (1° aprile-29 ottobre), la regione con il più alto numero di imprese balneari (969, pari al 14,7% del settore). Nelle Marche si comincia sabato 29 aprile e si chiude domenica 17 settembre.

Dal 1° maggio

Molte Regioni hanno scelto invece il 1° maggio per dare il via libera alle imprese balneari per l’apertura delle spiaggie attrezzate, deii parcheggi e del noleggio delle attrezzature (si chiude il 30 settembre): si tratta di Campania, Liguria, Molise, Puglia e Toscana e Sicilia. Mentre in Toscana arriverà fino al 30 settembre, la stagione sull’isola sarà più lunga (183 giorni): «In ragione delle esigenze degli operatori turistici e delle favorevoli condizioni climatiche, registrati negli ultimi anni nella Regione siciliana» la giunta guidata da Renato Shifani ha fissato il termine al 31 ottobre 2023.

Da metà maggio

Sul litorale del Lazio, almeno nella parte di competenza della capitale, la stagione balneare parte mercoledì 10 maggio. Chi vuole, però, può già aprire. Il termine è il 30 settembre.In Veneto, infine, bisognerà aspettare fino a domenica 14 maggio per vedere aperti gli stabilimenti balneari.