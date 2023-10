Al via la stagione sciistica per Dolomiti Superski con impianti rinnovati e promozioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Inizierà il 25 novembre la stagione sciistica per Dolomiti Superski che terminerà nei primi giorni di aprile. Nel corso dell’estate le 130 società che gestiscono gli impianti hanno investito circa 110 milioni per rimpiazzare gli impianti di risalita obsoleti con modelli di nuovissima generazione e soprattutto nell’ammodernamento dei sistemi di innevamento programmato, a garanzia della sciabilità nel caso le condizioni meteo di inizio stagione non dovessero essere favorevoli. Il vista della stagione 2024/2025 le aziende che aderiscono al consorzio hanno già deliberato investimenti per oltre 80 milioni. Un importo da considerare provvisorio perché molti impiantisti stanno decidendo o sono in attesa delle necessarie autorizzazioni. I comprensori sciistici di Dolomiti Superski, che complessivamente offrono 1.200 chilometri di piste, una vasta offerta di strutture del tipo snowpark, family fun line, cross line e 450 impianti di risalita in oltre 50 località alpine, sono per tanto pronte ad affrontare la nuova stagione invernale, puntando ancora sulla costanza e l’affidabilità per quanto riguarda la qualità del servizio offerto, e della novità in termini di infrastrutture innovative in numerose zone sciistiche.g

Le novità della stagione e i prezzi

Quest’anno gli investimenti degli impiantisti si sono concentrati sugli impianti per la neve programmata con lo stanziamento di 70 milioni per sostituire una quota parte dei 6mila generatori di neve installati nel comprensorio con modelli più performanti ed efficienti. Per quanto riguarda gli impianti di risalita sono operative la nuova cabinovia Plose e la seggiovia Zorzi oltre alle sciovie Cendevaves e Heinrich Harrer. Progressi anche sul fronte della sostenibilità con la società Funivie San Vigilio di Marebbe che rimpiazza il gasolio per i diesel con il Gtl (Gas to liquid) carburante che non richiede interventi di modifica sui motori.

Quest’anno per il giornaliero si spendono 72 euro che diventano 80 in alta stagione. L’abbonamento per 6 giorni costa 363 euro ma in alta stagione servono 404 euro. Per finire lo stagionale in prevendita offerto a 925 euro ma dal giorno si spenderanno 990 euro e acquistando online si ha in tutti i casi uno sconto del 5%. L’inizio di stagione è all’insegna della promozione Dolomiti Superpremiere con 4 giorni di alloggio e skipass al prezzo di 3. Una offerta che durerà dal 25 novembre al 23 dicembre e che verrà replicata, tra marzo e aprile, con modalità più flessibili verso la fine della stagione sciistica. Tutte le offerte sono sul sito www.dolomitisuperski.com.