Al via gli Stati generali, von der Leyen: Next Generation Ue occasione unica per l’Italia

11:13 Von der Leyen: «Next Generation Ue chance unica Italia»

«L’Europa s'è desta». È quanto sottolinea, a quanto si apprende, la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen intervenendo in video collegamento agli Stati Generali. Parole che von der Leyen pronuncia in italiano. Poi la presidente della commissione Ue, si apprende ancora, si sofferma sul programma Next Generation Ue. «Un’alleanza tra generazioni, un’opportunità unica per l'Italia», spiega von der Leyen.