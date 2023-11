Enoteca Esselunga, al via lo shopping online di vini di pregio consegnati in tutta Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Apre i battenti online «Enoteca Esselunga» (enoteca.esselunga.it) con oltre un migliaio di etichette di vini e distillati da tutto il mondo ma anche con uno storytelling tutto dedicato ai vitigni, ai produttori, dal modi di servire agli migliori abbinamenti tra le portate. Con questo approccio il colosso della Gdo vara una formula ibrida tra e-commerce e superstore. La piattaforma, oltre alla possibilità di acquistare le etichette, soprattutto offrirà tante informazioni, un modo per diffondere questa cultura ai consumatori.

Presenza da affiancare a quella fisica

Il tutto senza sovrapporsi con il reparto enoteca presente in 88 superstore e agli 8 caveau dei negozi di prossimità laEsse. Non è un mistero che per Esselunga il reparto enoteca ha un discreto peso sia in termini di ricavi che di marginalità.

Cento milioni di bottiglie vendute

Secondo l’insegna lo scorso anno sono state raggiunte le 100 milioni di bottiglie vendute mentre sono oltre 400 produttori coinvolti. Così si è costruita una offerta con circa 3mila etichette tra quelle presenti nei punti vendita e sul sito che rappresenta anche una mossa per contrastare la concorrenza di tante piattaforme verticali come Signorvino, Tannico e Callmewine.

Soprattutto il progetto enoteca prevede la consegna delle bottiglie in tutta Italia, anche in aree come il Mezzogiorno dove non sono presenti i supermarket Esselunga.