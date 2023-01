Banche, al via stress test Eba-Bce: nuovo scenario super-avverso per misurare il sistema

Ascolta la versione audio dell'articolo

Lo scenario avverso più severo nella storia delle prove di stress per le banche europee: è questa la principale novità, ma non l'unica, dell'esercizio di stress test lanciato oggi 31 gennaio dall’Autorità Bancaria Europea (European banking authority, EBA) e condotto congiuntamente dall'Eba e dalla Banca centrale europea (Bce).

Lo stress test misurerà la resilienza agli shocks estremi di 70 banche dell'Unione europea durante il triennio 2023-2025 rispetto a uno scenario base e uno scenario macroeconomico avverso “ipotetico, severo, plausibile e improbabile”.

L’esercizio di stress test 2023 presenta numerose novità rispetto al passato, oltre allo scenario super-avverso e più grave di quello utilizzato nel 2021: la rosa delle banche è stata ampliata da 50 a 70 istituti (venti in più); introdotti per la prima volta 16 settori economici nella misurazione del rischio di credito, un criterio di proporzionalità per venire incontro alle banche di dimensioni più piccole e nuova metodologia per il calcolo delle commissioni nette.

Non è stato incluso, in maniera esplicita, il rischio del cambiamento climatico. L’esercizio tiene conto, in via indiretta, dei rischi provenienti dal settore finanziario non bancario.

Banche coinvolte: 70 stress test Eba-Bce + 42 stress test Bce

Lo stress test 2023 per la prima volta coinvolge 70 banche, ovvero 20 istituti bancari in più rispetto allo stress test precedente che ha avuto luogo nel 2021. Il numero delle banche dell’area dell’euro sale da 38 a 57.