Al via il tavolo sulle concessioni balneari, ecco cosa ci chiede l’Europa e da dove parte il governo

A Palazzo Chigi si terrà oggi una riunione del tavolo tecnico sulla mappatura delle concessioni balneari. All’incontro parteciperanno i rappresentanti dei ministeri competenti, delle Regioni e delle associazioni di categoria, per concordare i contenuti del riordino del demanio marittimo.

Il decreto Milleproroghe

L’isituzione del tavolo è stata confermata dall’ultimo decreto Milleproroghe (che ha allungato la validità delle concessioni fino al 31 dicembre 2024) come strumento per procedere alla mappatura di tutte le concessioni, per verificare la quantità di spiagge già occupate e di quelle che ancora possono essere date in concessione.

Le argomentazioni dell’Ue

Le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente. I giudici nazionali e le autorità amministrative sono tenuti ad applicare le norme pertinenti di diritto dell’Unione, disapplicando le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle stesse. È quanto ha sottolineato la Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-348/22 sul tema delle concessioni balneari.



La «scarsità» della risorsa

«La determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile», richiamata da Palazzo Chigi all’istituzione del tavolo, potrebbe essere fondamentale per decidere se escludere le concessioni esistenti dalle gare.

Sangalli: non lasciare senza certezze realtà così importante

«Pensiamo alla mappatura delle concessioni, al giusto indennizzo, alla valorizzazione delle tante imprese, come i balneari, che hanno investito e contribuito alla qualità turistica del Paese. Una realtà così importante non può essere lasciata senza certezze sul proprio futuro». Così il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli nella sua relazione all’assemblea annuale. «Bene il presidente Carlo Sangalli ad aver sottolineato nell’assemblea generale di Confcommercio la necessità di risolvere, finalmente, la questione balneare a tutela delle aziende attualmente operanti che hanno realizzato un modello di balneazione attrezzata che il mondo ci invidia», dichiara Antonio Capacchione, presidente del Sindacato italiano Balneari. «Il Governo acceleri nel mettere in sicurezza il settore con una riforma organica della materia».